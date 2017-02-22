Шальке без Коноплянки проходит ПАОК

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Краснодар выбивает Фенербахче из Лиги Европы 21:20 — Сява Leftcoast а в чем тут позор? 21:12 — titanovec Караваев не играл и всеравно Фенер с "гением" Диком Адвокатом проиграл. А может причина...

Паулу ФОНСЕКА: «Факундо Феррейра точно не сыграет с Сельтой» 21:17 — 247790930@vkontakte если выложатся по полной то думаю пройдут дальше. а если будут только защищаться то 50/50

ТК Футбол может быть оштрафован за задержку начала трансляции матча ЛЧ 21:17 — fcklviv1963 З січня 2015 року телеканали «Футбол 1»/«Футбол 2» відмовляються від прямої реклами в ефірі та пр...

Почему Караваев в немилость к Адвокату попал 21:17 — titanovec Адвокат может еще остатся в Фенере. как личный носильщик-грузчик-чистильщик бутс Караваева 21:14 — titanovec Физрук проиграл и блин Караваев всеравно будет виноват хоть и не играл