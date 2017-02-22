Шальке без Коноплянки проходит ПАОК

«Шальке» - ПАОК - 1:1 (первый матч - 3:0)
Голы: Шёпф 23 - Настасич 25, автогол.
«Шальке»: Фэрманн, Коласинач, Настасич, Хёведес, Налдо (Бадштубер 72), Гайс, Майер, Бенталеб (Керер 84), Шёпф, Чупо-Мотинг (Горетцка 56), Хунтелаар.
ПАОК: Гликос, Малезас, Анхель Креспо, Кициу, Пунгурас, Варда (Бисесвар 69), Мистакидис (Энрике 63), Цимирот, Шахов, Кулурис, Джалма (Пелкас 78).
Предупреждены: Горетцка, Гайс, Хунтелаар - Энрике, Бисесвар.
Источник — Sport.ua
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