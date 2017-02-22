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Краснодар выбивает Фенербахче из Лиги Европы

Турецкий клуб с позором покидает еврокубки

  • 22.02.2017 21:05
  • 677 просмотров
  • 2 комментария
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«Фенербахче» - «Краснодар» - 1:1 (первый матч – 0:1)
Голы: Соуза, 41 - Фёдор Смолов, 7.
«Фенербахче»: Волкан Демирель (Фабиано, '71), Исмаил Койбаши, Мартин Шкртел, Симон Кьер, Алпер Потук, Шенер Озбайракли (Волкан Шен, '71), Джермейн Ленс, Мехмет Топал, Соуза, Робин ван Перси, Мусса Соу (Фернандао, '71)
«Краснодар»: Станислав Крицюк, Андреас Гранквист, Виталий Калешин, Кристиан Рамирес, Налдо Перейра, Виктор Клаэссон, Вячеслав Подберезкин (Маурисио Перейра, '79), Франсишку Вандерсон (Рикардо Лаборде, '64), Шарль Каборе, Юрий Газинский, Фёдор Смолов
Предупреждения: Исмаил Койбаши, 20. Соуза, 43. Джермейн Ленс, 46. Мусса Соу, 66. - Юрий Газинский, 58. Виталий Калешин, 66. Шарль Каборе, 74. Маурисио Перейра, 82.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    titanovec
    online
      titanovec, 22.02.2017 21:12
    +2
    Караваев не играл и всеравно Фенер с "гением" Диком Адвокатом проиграл. А может причина вовсе не в Караваеву а в тренеру-физруку
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    Сява Leftcoast
    online
      Сява Leftcoast, 22.02.2017 21:20
    0
    а в чем тут позор?
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