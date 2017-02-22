Краснодар выбивает Фенербахче из Лиги Европы

«Фенербахче» - «Краснодар» - 1:1 (первый матч – 0:1)
Голы: Соуза, 41 - Фёдор Смолов, 7.
«Фенербахче»: Волкан Демирель (Фабиано, '71), Исмаил Койбаши, Мартин Шкртел, Симон Кьер, Алпер Потук, Шенер Озбайракли (Волкан Шен, '71), Джермейн Ленс, Мехмет Топал, Соуза, Робин ван Перси, Мусса Соу (Фернандао, '71)
«Краснодар»: Станислав Крицюк, Андреас Гранквист, Виталий Калешин, Кристиан Рамирес, Налдо Перейра, Виктор Клаэссон, Вячеслав Подберезкин (Маурисио Перейра, '79), Франсишку Вандерсон (Рикардо Лаборде, '64), Шарль Каборе, Юрий Газинский, Фёдор Смолов
Предупреждения: Исмаил Койбаши, 20. Соуза, 43. Джермейн Ленс, 46. Мусса Соу, 66. - Юрий Газинский, 58. Виталий Калешин, 66. Шарль Каборе, 74. Маурисио Перейра, 82.
Источник — Sport.ua
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