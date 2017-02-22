Симеоне может возглавить Ювентус

Туринский «Ювентус» заинтересован в услугах аргентинского специалиста Диего Симеоне. Напомним, ранее Диего признавался в том, что хотел бы вернуться в миланский «Интер». Что касается «Юве», туринцы, скорее всего, расстанутся с Массимилиано Аллегри по окончании нынешнего сезона. В прессе фигурируют различные имена, теперь вот всплыло и имя наставника мадридского «Атлетико».
Симеоне уже знает о заинтересованности со стороны «Старой синьоры». Это предложение он не отклонил, но и не дал согласия. Эль Чоло ещё не определился со своим обозримым будущим.
Источник — Euro-football
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