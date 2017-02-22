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Симеоне может возглавить Ювентус

Наставник мадридского «Атлетико» интересен итальянскому гранду

  • 22.02.2017 20:54
  • 431 просмотров
  • 2 комментария
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Симеоне может возглавить Ювентус
Туринский «Ювентус» заинтересован в услугах аргентинского специалиста Диего Симеоне. Напомним, ранее Диего признавался в том, что хотел бы вернуться в миланский «Интер». Что касается «Юве», туринцы, скорее всего, расстанутся с Массимилиано Аллегри по окончании нынешнего сезона. В прессе фигурируют различные имена, теперь вот всплыло и имя наставника мадридского «Атлетико». 
 
Симеоне уже знает о заинтересованности со стороны «Старой синьоры». Это предложение он не отклонил, но и не дал согласия. Эль Чоло ещё не определился со своим обозримым будущим.
 

Источник — Euro-football

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Комментарии
    alexsmith
      alexsmith, 22.02.2017 20:58
    0
    чудова альтернатива Массімо!
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    Sasha3110
      Sasha3110, 22.02.2017 21:04
    0
    А Аллегри в Атлетико пойдёт???Интересная рокировка бы вышла!!!
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