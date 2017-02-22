Эдуардо БЕРИЦЦО: «Сельта сыграет в три нападающих»

Главный тренер «Сельты» рассказал журналистам о задачах на матч с «Шахтером».

– Что думаете по поводу предстоящей встречи и каков план вашей команды на завтра?

– Мы должны сделать так, чтобы «Шахтер» как можно меньше времени проводил с мячом. В моменты же, когда будем отбирать мяч, хотим привлекать к атакующим действиям больше футболистов.

– Будете ли вы удовлетворены двумя забитыми мячами?

– Собираемся сыграть в три нападающих. Хотим уделить максимальное внимание атаке.

– Предстоящий поединок будет походить на тот, что мы видели в Виго?

– «Сельта» постарается очень много прессинговать соперника. Также важно будет соединить Яго Аспаса с другими игроками нападения и таким образом сориентировать наши действия на атаку.

– В вашей карьере есть опыт работы с Марсело Бьелсой. Чему научились у него?

– Могу сказать только хорошее о времени, которое я провел с ним будучи футболистом. Благодарен ему за то, чему он меня научил. Должен сказать, многое из того, что применяю сейчас, я почерпнул из нашего с ним сотрудничества.

– Гвидетти и Мальо смогут выйти?

– Да, они уже в порядке.

– С вами в Харьков прибыл дисквалифицированный Нeманья Радоя. Есть версия, что он у вас как агент, поскольку играл здесь в прошлом году в матче Украина – Сербия. Он вам что-то подсказывал?

– Нет. Традиционно на все выездные еврокубковые поединки наша команда путешествует полным составом. И неважно, сможешь ты сыграть или нет.

– Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека очень лестно отзывался и о вашей команде, и об испанском футболе в частности. Что завтра будет для вас важнее: моральная подготовка подопечных или их сугубо технические качества?

– В данном случае я больше верю в эмоциональную составляющую, чем в какие-то тактические нюансы. Завтра без преувеличения будет один из важнейших матчей в истории нашего клуба. «Сельта» очень серьезно и тщательно готовилась к этой встрече.