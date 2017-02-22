Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Вячеслав ШЕВЧУК: «Жду только победы Шахтера»

Экс-защитник «горняков» - об ответном матче команды Лиги Европы против «Сельты»

  • 22.02.2017 20:10
  • 455 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Шахтер. Вячеслав Шевчук
© ФК Шахтер. Вячеслав Шевчук
22 февраля открылся Fan Shop «горняков» на ОСК «Металлист» в Харькове. В первые часы работы магазина состоялась автограф-сессия легенды «Шахтера» Вячеслава Шевчука.
 
Общение с болельщиками длилось около полутора часов. За это время сотни поклонников донецкой команды получили автографы на открытках, футболках, мячах, а также сделали селфи со своим кумиром.
 
– Очень приятно присутствовать на подобном мероприятии, – рассказал Шевчук. – Видно, что «Шахтер» в Харькове любят! Рад был увидеть так много болельщиков. Были и знакомые лица, те, кто ездит на матчи по всем городам Украины. 
 
– Каковы ожидания от предстоящей встречи с «Сельтой»?
– Завтра предстоит сложный поединок. «Шахтер» играет против хорошей команды. В первой игре «горняки» были сильнее, но впереди ответная встреча. Она, думаю, также будет непростой. 
 
– Что необходимо для положительного результата: надежно действовать в обороне или, к примеру, забить быстрый гол?
– Все вместе. Думаю, «Сельта» постарается показать тот футбол, который она демонстрирует у себя в чемпионате, поэтому вновь стоит опасаться со стороны игроков высокого прессинга. Тем не менее жду от «Шахтера» только победы.
 

Источник — ФК Шахтер

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.