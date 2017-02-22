Вячеслав ШЕВЧУК: «Жду только победы Шахтера»

22 февраля открылся Fan Shop «горняков» на ОСК «Металлист» в Харькове. В первые часы работы магазина состоялась автограф-сессия легенды «Шахтера» Вячеслава Шевчука.

Общение с болельщиками длилось около полутора часов. За это время сотни поклонников донецкой команды получили автографы на открытках, футболках, мячах, а также сделали селфи со своим кумиром.

– Очень приятно присутствовать на подобном мероприятии, – рассказал Шевчук. – Видно, что «Шахтер» в Харькове любят! Рад был увидеть так много болельщиков. Были и знакомые лица, те, кто ездит на матчи по всем городам Украины.

– Каковы ожидания от предстоящей встречи с «Сельтой»?

– Завтра предстоит сложный поединок. «Шахтер» играет против хорошей команды. В первой игре «горняки» были сильнее, но впереди ответная встреча. Она, думаю, также будет непростой.

– Что необходимо для положительного результата: надежно действовать в обороне или, к примеру, забить быстрый гол?

– Все вместе. Думаю, «Сельта» постарается показать тот футбол, который она демонстрирует у себя в чемпионате, поэтому вновь стоит опасаться со стороны игроков высокого прессинга. Тем не менее жду от «Шахтера» только победы.

