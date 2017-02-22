Николай БАЛАКИН: «Самая важная игра - следующая»

Український рефері Микола Балакін, який у 2016-му році став арбітром ФІФА, в ексклюзивному коментарі прес-службі ФФУ розповів про тижневу підготовку українських представників футбольної Феміди у Туреччині, акцентах у роботі на тренуваннях, а також участі в європейському форумі UEFA Introductory Course.

- Завершилися підготовчі збори до весняної частини чемпіонату. Чи задоволені результатом тренувань?

- Як і раніше, ми приїхали до Туреччини на зимові збори і пройшли підготовку до сезону. Працювали як над теорією, так і над практикою на футбольному полі. Тренування проводили на хороших газонах, крім того, займалися в тренажерній залі, відновлювали сили в басейні. У таких умовах приємно прогресувати.

- Наскільки важкими були ці збори, коли лише за тиждень потрібно засвоїти чимало інформації? Як арбітри працювали над теоретичною частиною?

- Вважаю, що ці тренування - дуже корисні. Усі футбольні нововведення ми дізнаємося практично першими з вуст П’єрлуїджі Колліни. Збір був побудований таким чином, що кожен день із тижневого циклу проходив дуже цікаво і пізнавально: нас довільно ділили на групи, давали переглядати відео, з якого потрібно було винести правильне рішення. Ми переглядали матеріали і розбирали їх. Якщо колектив не доходив спільної думки, виносили спірний момент на розгляд іншим колегам і шукали шляхи, щоб вірно оцінити ситуацію. Працювали за двома типами над теорією. У тій частині, де арбітри займалися окремо, звертали увагу на керування грою, єдиноборства, гру рукою, проходили майже кожне правило гри. У тандемі рефері-асистент більше зосереджувалися на спільній роботі, співпраці в парі.

- З арбітрами також займався Джованні Стеванато – інструктор ФІФА, зосереджений на співпраці з асистентами арбітрів…

- Джованні читав лекції асистентам, але і головним арбітрам він вже восьмий рік поспіль доносить загальну інформацію. Стеванато звертає увагу на взаємодію асистента і основного рефері – вкрай корисний матеріал.

- Нещодавно Ви відвідували курси УЄФА для рефері, які тільки-но отримали статус арбітра ФІФА…

- Так, тиждень тому разом з двома жінками-рефері України повернулися з UEFA Introductory Course. Приємно було відвідати європейський форум, у якому брали участь колеги з багатьох країн. Дуже цікаво переймати досвід від інших рефері, дивитися на їхню підготовку. Відзначу, що ми на дуже хорошому рівні презентували нашу країну.

Ці курси проходили на півдні Іспанії - у місті Малага, де були створені ідеальні умови як для роботи «над фізикою», так і для праці над теорією, які проходили англійською мовою. Крім того, ми здавали фізичні тести, тест «йо-йо», відпрацьовували взаємодію на полі з інструкторами різних країн: Шотландії, Швейцарії, тощо. Це і є стимулом для подальшого розвитку та росту. Головне пам’ятати: найважливіша гра – наступна.