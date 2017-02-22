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Николай БАЛАКИН: «Самая важная игра - следующая»

Украинский арбитр рассказал о подготовке судей ко второй части сезона

  • 22.02.2017 19:47
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ФФУ
© ФФУ
Український рефері Микола Балакін, який у 2016-му році став арбітром ФІФА, в ексклюзивному коментарі прес-службі ФФУ розповів про тижневу підготовку українських представників футбольної Феміди у Туреччині, акцентах у роботі на тренуваннях, а також участі в європейському форумі UEFA Introductory Course.
 
-  Завершилися підготовчі збори до весняної частини чемпіонату. Чи задоволені результатом тренувань?
-  Як і раніше, ми приїхали до Туреччини на зимові збори і пройшли підготовку до сезону. Працювали як над теорією, так і над практикою на футбольному полі. Тренування проводили на хороших газонах, крім того, займалися в тренажерній залі, відновлювали сили в басейні. У таких умовах приємно прогресувати.
 
-  Наскільки важкими були ці збори, коли лише за тиждень потрібно засвоїти чимало інформації? Як арбітри працювали над теоретичною частиною?
-  Вважаю, що ці тренування - дуже корисні. Усі футбольні нововведення ми дізнаємося практично першими з вуст П’єрлуїджі Колліни. Збір був побудований таким чином, що кожен день із тижневого циклу проходив дуже цікаво і пізнавально: нас довільно ділили на групи, давали переглядати відео, з якого потрібно було винести правильне рішення. Ми переглядали матеріали і розбирали їх. Якщо колектив не доходив спільної думки, виносили спірний момент на розгляд іншим колегам і шукали шляхи, щоб вірно оцінити ситуацію. Працювали за двома типами над теорією. У тій частині, де арбітри займалися окремо, звертали увагу на керування грою, єдиноборства, гру рукою, проходили майже кожне правило гри. У тандемі рефері-асистент більше зосереджувалися на спільній роботі, співпраці в парі.
 
-  З арбітрами також займався Джованні Стеванато – інструктор ФІФА, зосереджений на співпраці з асистентами арбітрів…
-  Джованні читав лекції асистентам, але і головним арбітрам він вже восьмий рік поспіль доносить загальну інформацію. Стеванато звертає увагу на взаємодію асистента і основного рефері – вкрай корисний матеріал.
 
-  Нещодавно Ви відвідували курси УЄФА для рефері, які тільки-но отримали статус арбітра ФІФА…
-  Так, тиждень тому разом з двома жінками-рефері України повернулися з UEFA Introductory Course. Приємно було відвідати європейський форум, у якому брали участь колеги з багатьох країн. Дуже цікаво переймати досвід від інших рефері, дивитися на їхню підготовку. Відзначу, що ми на дуже хорошому рівні презентували нашу країну.
 
Ці курси проходили на півдні Іспанії - у місті Малага, де були створені ідеальні умови як для роботи «над фізикою», так і для праці над теорією, які проходили англійською мовою. Крім того, ми здавали фізичні тести, тест «йо-йо», відпрацьовували взаємодію на полі з інструкторами різних країн: Шотландії, Швейцарії, тощо. Це і є стимулом для подальшого розвитку та росту. Головне пам’ятати: найважливіша гра – наступна.
 

Источник — Федерация футбола Украины

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