По завершении предматчевой пресс-конференции с участием Паулу Фонсеки и Ивана Ордеца «Шахтер» опробовал газон ОСК «Металлист».

К слову, состоянием поля главный тренер «горняков» остался удовлетворен, заявив об этом, отвечая на вопрос одного из журналистов. Также, по словам португальского наставника, не поможет завтра своей команде Факундо Феррейра. Несмотря на то что аргентинский форвард прилетел в первую столицу вместе с командой, после травмы он еще не восстановился.

Ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» – «Сельта» состоится 23 февраля. Начало в 22:05. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Украина» и «Футбол 1».