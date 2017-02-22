Выживший голкипер Шапекоэнсе хочет выступить на Паралимпиаде

Голкипер «Шапекоэнсе» Джексон Фольман, который лишился ноги в результате авиакатастрофы в Колумбии, признался, что хотел бы в будущем принять участие в Паралимпийских играх.
«Я всегда буду спортсменом, я всегда буду вратарем «Шапекоэнсе» и однажды хочу выступить на Паралимпийских играх...
Я помню, после катастрофы, как проснулся, открыл глаза. Было очень темно и очень холодно, я дрожал. Я крикнул: «Помогите! Я не хочу умирать!» Некоторые из моих друзей, которые были еще живы, тоже кричали. Я слышал, как потом прибыли спасатели», — рассказал Фольманн в эфире бразильского телевидения.
Самолет с игроками и персоналом «Шапекоэнсе» потерпел крушение 29 ноября. Команда летела в Колумбию на матч финала Южноамериканского кубка против местного «Атлетико Насьональ». В результате авиакатастрофы погиб 71 человек, выжили шестеро, из них трое — футболисты.
Источник — Газета.ru
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