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Выживший голкипер Шапекоэнсе хочет выступить на Паралимпиаде

Джексон Фольман не намерен сдаваться и надеется вернуться в спорт

  • 22.02.2017 18:07
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SID. Джексон Фольман
© SID. Джексон Фольман
Голкипер «Шапекоэнсе» Джексон Фольман, который лишился ноги в результате авиакатастрофы в Колумбии, признался, что хотел бы в будущем принять участие в Паралимпийских играх.
 
«Я всегда буду спортсменом, я всегда буду вратарем «Шапекоэнсе» и однажды хочу выступить на Паралимпийских играх...
 
Я помню, после катастрофы, как проснулся, открыл глаза. Было очень темно и очень холодно, я дрожал. Я крикнул: «Помогите! Я не хочу умирать!» Некоторые из моих друзей, которые были еще живы, тоже кричали. Я слышал, как потом прибыли спасатели», — рассказал Фольманн в эфире бразильского телевидения.
 
Самолет с игроками и персоналом «Шапекоэнсе» потерпел крушение 29 ноября. Команда летела в Колумбию на матч финала Южноамериканского кубка против местного «Атлетико Насьональ». В результате авиакатастрофы погиб 71 человек, выжили шестеро, из них трое — футболисты.

Источник — Газета.ru

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