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Кирилл Дорошенко на просмотре в Торпедо-БелАЗ

Хавбек «Ильичевца» может продолжить карьеру в белорусском клубе

  • 22.02.2017 17:56
  • 77 просмотров
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Football.ua. Кирилл Дорошенко
© Football.ua. Кирилл Дорошенко

Опорный полузащитник Кирилл Дорошенко (1989 г.р.), в январе покинувший «Ильичевец», прибыл на просмотр в белорусский «Торпедо-БелАЗ». Воспитанник донецкого «Шахтера» ранее играл за «Сталь», «Звезду», «Олимпик» и «Зарю».
 

 

Источник — Sport.ua

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