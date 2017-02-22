Кирилл Дорошенко на просмотре в Торпедо-БелАЗ

Опорный полузащитник Кирилл Дорошенко (1989 г.р.), в январе покинувший «Ильичевец», прибыл на просмотр в белорусский «Торпедо-БелАЗ». Воспитанник донецкого «Шахтера» ранее играл за «Сталь», «Звезду», «Олимпик» и «Зарю».
Опорный полузащитник Кирилл Дорошенко (1989 г.р.) из украинского "Ильичевца" сегодня ночью прилетел на просмотр в "Торпедо-БЕЛАЗ".— FC Torpedo-BelAZ (@fcTorpedoBelAZ) February 22, 2017
Источник — Sport.ua
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