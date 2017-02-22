Кирилл Дорошенко на просмотре в Торпедо-БелАЗ

нє, ну безумовно величезна вагіна, охоплена полумям, це хороший дизайнерський прийом....а потім в...

Іване, ти правий на спортУА всі поголовно Кияни, а на териКоні зовсім інша атмосфера.Що за дибіль...

ахметов пытается свой антрацит хоть как-то пропихнуть на свободную территорию

Он может многим не нравится ( мне в том числе ) но тренер он великий! А вот Олег Лужный футболист...

мірча трамбайнеску..... він такий!!!

А чего Лужный достиг как тренер?