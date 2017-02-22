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Иван ОРДЕЦ: «Шахтер не будет отсиживаться в обороне»

Футболист донецкого клуба рассказал о завтрашнем поединке Лиги Европы против «Сельты»

  • 22.02.2017 17:02
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ФК Шахтер. Иван Ордец
© ФК Шахтер. Иван Ордец

Накануне ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы против испанской «Сельты» на вопросы журналистов ответил защитник «Шахтера» Иван Ордец:

- В Виго первые минуты матча были самыми тяжелыми, однако затем мы адаптировались и держали нити игры в своих руках. В целом «Сельта» - хорошая команда, а больше всего мне зампонился №10, Яго Аспас, действовавший в центре поля.

В Харькове нас всегда хорошо принимали - как клуб, так и сборную. Надеюсь, завтра стадион будет заполнен и болельщики будут гнать нас вперед. «Шахтер» - не та команда, которая отсиживается в обороне. Да и цвет автобуса прибавит нам сил.

Что нужно для победы? Выходить на поле, показывать свою игру, не давать соперникам шансов в контратакх. В конкретном матче нужно забить быстрый гол. С первой до последней минуты нужно действовать предельно внимательно - и не будет никаких проблем.

Шансы на продолжение борьбы в Лиге Европы? На поле все будет видно, я смогу об это сказать после игры.

 

 

 

Источник — Sport.ua

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