Паулу ФОНСЕКА: «Факундо Феррейра точно не сыграет с Сельтой»

Накануне ответного матча 1/16 Лиги Европы против «Сельты» наставник «горняков» ответил на вопросы журналистов.

«Шахтер» выходит на поле с одним желанием – выигрывать. Мы выиграли в Испании, но нам еще предстоит 90 сложных минут, чтобы пройти дальше. Уверен, что «Сельта» будет бороться весь матч, и попытается добиться того, что мы добились в Виго. «Сельта» забивала во всех выездных матчах Лиги Европы. Это опасный соперник, поэтому мы должны быть на высоком уровне. Чтобы пройти дальше, мы должны показать максимум наших возможностей. Должны показывать атакующий футбол, должны быть опасными и должны быть вместе.

«Удивил ли последний матч «Сельты»? Нет. Я видел все матчи «Сельты» за последнее время. Одна игра не изменит моего мнения об этой команде. Тренер дал поиграть тем игрокам, которые не будут играть против нас. Я не раз говорил: «Сельта» очень сильна. Еще до жеребьевки я отмечал, что любая испанская команда может добиться хороших результатов в еврокубках. Это и «Реал», и «Барселона», и «Атлетико» и «Сельта». Мы уважаем «Сельту» и понимаем, насколько соперник силен. Но в то же время верим в свои силы».

«Понимаю, что погода не совсем хорошая. Поле сейчас нормальное. Надеюсь, что и после нашей тренировки, и тренировки «Сельты» оно будет в хорошем состоянии».

«Сыграет ли Факундо Ферейра? Нет. Шансов на это нет. Он с нами еще не тренировался и не готов выйти на поле».

«Бланко-Лещук? Я доволен, что Бланко пришел в нашу команду. Он забил свой мяч в первой официальной игре за «Шахтер». Он постепенно адаптируется, привыкает к команде, а команда – к нему», - сказал Фонсека.

Поединок «Шахтер» - «Сельта» состоится 23 февраля в Харькове на ОСК «Металлист». Начало встречи в 22.05.