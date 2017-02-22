Олег ЛУЖНИЙ: «Луческу мені не подобався: він постійно скиглив»

Лужний - про своє ставлення до Мірчі Луческу та «Шахтаря».
«Мені Луческу не подобався як людина, а не як тренер. Він увесь час скиглив: «нам пенальті ставлять», «на нас судді тиснуть». Моментами команда грала погано, але в нього крайніми завжди були арбітри. У «Зеніті» те саме – почав гнати, що «Спартак» хочуть зробити чемпіоном, а його команді не дають грати. У Лізі Європи з «Андерлехтом» суддя нормально судив? (Усміхається). А до «Шахтаря», як команди, я завжди ставився і ставлюся нормально», - сказав Лужний.
Источник — Футбол 24
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а ещё больше он не любит вину искать в себе
хотя да тренер он отличный был для Шахтёра
Как сказал Витя Лененко "Хороший человек - не профессия"
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