Олег ЛУЖНИЙ: «Луческу мені не подобався: він постійно скиглив»

На самом деле, вообще глупо спорить. Как бы я не защищал Шахтер, ты так-же будешь защищать Динамо...

кому ты тут книжки читать советуешь, клоун уфимский, ты думаешь тут уже все забыли твой зашквар с...

Сынок, а ты больше книжек читай, и не такое узнаешь. Или дальше Крыжополя не выезжал, и последняя...

Саида Каримулла Халили - вот не разу не подумал, судя по фамилии, что он из разии