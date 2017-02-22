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Олег ЛУЖНИЙ: «Луческу мені не подобався: він постійно скиглив»

Екс-захисник «Динамо» та збірної України – про Мірчу Луческу

  • 22.02.2017 15:51
  • 920 просмотров
  • 6 комментария
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fcdynamo.kiev.ua. Олег Лужный
© fcdynamo.kiev.ua. Олег Лужный

Лужний - про своє ставлення до Мірчі Луческу та «Шахтаря».

«Мені Луческу не подобався як людина, а не як тренер. Він увесь час скиглив: «нам пенальті ставлять», «на нас судді тиснуть». Моментами команда грала погано, але в нього крайніми завжди були арбітри. У «Зеніті» те саме – почав гнати, що «Спартак» хочуть зробити чемпіоном, а його команді не дають грати. У Лізі Європи з «Андерлехтом» суддя нормально судив? (Усміхається). А до «Шахтаря», як команди, я завжди ставився і ставлюся нормально», - сказав Лужний. 

Источник — Футбол 24

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Комментарии
    bonv
      bonv, 22.02.2017 15:53
    +4
    Шапкою об трамвай
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 22.02.2017 15:58
    +6
    Все верно, видать кредо просто у человека такое, если даже трамвай он пытался сделать виноватым
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    bsdmk
    online
      bsdmk, 22.02.2017 16:12
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Про пупеску точно!
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    xxxxxxxx12
      xxxxxxxx12, 22.02.2017 16:25
    +1
    Цыган - он и в Украине, и в России -цыган.
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    darvey77
      darvey77, 22.02.2017 16:30
    +1
    ну не любит он проигрывать, не любит
    а ещё больше он не любит вину искать в себе
    хотя да тренер он отличный был для Шахтёра
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    EyeDy01
      EyeDy01, 22.02.2017 16:34
    0
    Согласен, Луческу этим раздражал даже фанатов Шахтера. Маур тоже не самый приятный тренер, который всегда ищет виноватых где угодно только не в нем и не в команде ( то ему мед. персонал не угодил то вопросы не те задают то ещё что) хотя это может такая тактика определенная защита своих игроков от давления журналистов, чтобы вся агрессия пошла на него, а не на команду. А по поводу комментария Лужного то я уверен, что болельщикам и руководству до одного места какой там характер у главного тренера, что тем что другим нужен положительный результат, красивая зрелищная игра и если это все есть то на характер тренера будут смотреть в самую последнюю очередь !
    Как сказал Витя Лененко "Хороший человек - не профессия"
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