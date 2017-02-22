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Олег ДУЛУБ: «Надеюсь, Матвиенко решит проблему левого защитника»

Наставник «Карпат» — о новичке львовского клуба

  • 22.02.2017 16:11
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fckarpaty.com.ua. Олег Дулуб
© fckarpaty.com.ua. Олег Дулуб

Главный тренер львовян высоко оценил потенциал новичка команды.

«Учитывая увиденное на тренировках и всю информацию по Матвиенко, я очень надеюсь, что Николай поможет нам решить проблему левого защитника.

Номинально он центральный защитник. Но у Матвиенко есть опыт игры и слева в обороне. При рассмотрении его кандидатуры мы в обязательном порядке учитывали этот факт. Такая разноплановость говорит о том, что Николай — универсальный игрок, и он может закрыть сразу несколько позиций», - отметил Дулуб.

 

Источник — Sportarena

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