Олег ДУЛУБ: «Надеюсь, Матвиенко решит проблему левого защитника»

Главный тренер львовян высоко оценил потенциал новичка команды.

«Учитывая увиденное на тренировках и всю информацию по Матвиенко, я очень надеюсь, что Николай поможет нам решить проблему левого защитника.

Номинально он центральный защитник. Но у Матвиенко есть опыт игры и слева в обороне. При рассмотрении его кандидатуры мы в обязательном порядке учитывали этот факт. Такая разноплановость говорит о том, что Николай — универсальный игрок, и он может закрыть сразу несколько позиций», - отметил Дулуб.