ТК Футбол может быть оштрафован за задержку начала трансляции матча ЛЧ

«На «Футбол 1» начали второй тайм леверкузенского матча с задержкой в 70 секунд. Я не уверен, но, по-моему, это наказуемо штрафом», - написал Андрей Шахов на своей странице в Facebook сразу после матча «Байер» - «Атлетико».

«Канал «Футбол» за начало второго тайма с опозданием на 70 секунд может быть оштрафован на кругленькую сумму. 30 000 и отнюдь не гривен. Надо было еще дольше поливать грязью динамовскую молодежку», - добавил футбольный обозреватель после консультации с экспертом.