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ТК Футбол может быть оштрафован за задержку начала трансляции матча ЛЧ

Футбольный эксперт Андрей Шахов назвал сумму в 30 тысяч долларов

  • 22.02.2017 14:57
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  • 3 комментария
Метки
dynamo.kiev.ua. Андрей Шахов
© dynamo.kiev.ua. Андрей Шахов

«На «Футбол 1» начали второй тайм леверкузенского матча с задержкой в 70 секунд. Я не уверен, но, по-моему, это наказуемо штрафом», - написал Андрей Шахов на своей странице в Facebook сразу после матча «Байер» - «Атлетико».

«Канал «Футбол» за начало второго тайма с опозданием на 70 секунд может быть оштрафован на кругленькую сумму. 30 000 и отнюдь не гривен. Надо было еще дольше поливать грязью динамовскую молодежку», - добавил футбольный обозреватель после консультации с экспертом.

Источник — Facebook.com

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