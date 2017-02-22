та пофиг, Ахмет не обеднеет

Экспертов развелось как у сукИ блох.

Вот и мандруйте в Донецк на нём.

...как Мурвен из фильма "Викинги"(2008 г.)

а вообще смотря на фанатов Шахтера, смеяться нельзя... так ка грех смеяться с ... ну вы поняли :...

Миля правду говорит. Он с Алей с бодуна могли поиздеваться над любым противником и сделать игру (...