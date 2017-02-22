22 февраля накануне ответной игры 1/16 финала Лиги Европы в Харькове пройдут традиционные предматчевые мероприятия.
В 16:30 на вопросы журналистов ответят главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека и защитник Иван Ордец.
Пресс-конференция наставника галисийцев Эдуардо Бериццо и игрока «Сельты» начнется в 18:30.
Источник — Sport.ua
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