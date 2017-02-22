РАФАИЛОВ: «Несколько игроков отказались переходить в Зарю из-за войны»

Генеральный директор ФК «Заря» Сергей Васильевич Рафаилов рассказал о новобранцах луганского клуба, задачах на сезон и тяжбах с Черноморцем.

О футболистах, с которыми вели переговоры: Мы вели переговоры с целым рядом центральных защитников: это болгарин Илия Миланов. Брат его, кстати, играет в московском ЦСКА. Интересовались Гисси Диланом из аргентинского футбольного клуба «Росарио Сентрал». Вели переговоры и со швейцарцем Франсуа Аффольтером из «Люцерна». Со всеми тремя футболистами вели очень предметные переговоры. Были практически согласованы все условия по их пребыванию здесь, зарплатам и срокам контракта. Но здесь вступили в игру внешние факторы.

Как футболист принимает решение, переходя в новую команду? Что влияет на переход? Прежде всего, тот клуб в котором он играет. На втором месте – финансовые возможности. В-третьих, семья. У двух из трех этих футболистов решающее слово сказала семья, заявив о том, что здесь идет война и футболист к нам не поедет. Это касается Миланова и Дилана. Что касается Аффольтера, то он хотел перейти к нам, но клуб принял решение не отпускать его сюда. У них было предложение от «Стяуа». Вот так все это проходило. Это я вам сказал, чтобы вы понимали, что мы работаем в направлении усиления.

Интересовались Коломойцем. Юрий Вернидуб беседовал с ним лично. С агентами. Те финансовые требования, которые выдвинул агент, оказались неприемлемы для нас. Не думаю, что в МТК финансовые условия лучше, чем могли быть в «Заре».

Интересовались мы и защитником Артемом Шабановым, но там не только агент, но и футболист предъявил требования, которые, на мой взгляд, не соответствуют уровню игрока. Мы готовы были платить запрошенную зарплату, но ее нужно было заработать. Мы ему сказали, что на старте будет получать столько же, сколько имел на сегодня. А дальше, если бы попадал в состав и играл, зарплата бы увеличилась. Не думаю, что в «Стали» она выше.

Интересовались Редваном Мемешевым. Причем, два трансферных окна подряд. Мы ждали его. Он должен был приехать, но сам футболист по непонятным причинам сорвался со связи и пропал. В третий раз интересоваться им уже точно не будем.

Теперь переходим к Мякушко. Мы готовы были его взять в аренду, но нашим условием была аренда годовая для того, чтобы он отыграл заключительную часть чемпионата, прошел сборы и сыграл в Еврокубках. Это было выгодно и футболисту, и «Динамо», и нам. Но позиция главного тренера киевлян Сергея Реброва была иной. Только полугодичная аренда, что не устроило нас. Мы с пониманием относимся к решению главного тренера «Динамо» и не имеем претензий.

Да, приезжал к нам бразилец Бруно Соарес из «Кайрата». Мы навели о нем справки. Знали, что он перенес тяжелую операцию. Нам сказали, что он готов, приедет за свой счет, вы только посмотрите. Мы посмотрели. Футболист был абсолютно не готов, и мы решили не подписывать контракт. Да и когда футболист говорит, что тренируются лишь сам с тренером, у меня это вызывает лишь улыбку.

Об Андрее Пилявском: Уже сегодня в расположение «Зари» приехал Андрей Пилявский. Мы достигли договоренности с «Рубином» о его годичной аренде. Сейчас он не в тех кондициях, в которых был до ухода из «Зари». Но я много с ним беседовал. Он полон решимости доказать свой серьезный уровень, как нам, так и своему нынешнему клубу – «Рубину».

Об уходе Евгения Ткачука: Относительно Ткачука, не думаю, что это потеря. Надеялись, что этот футболист станет боевой единицей и будет защищать честь «Зари», но не сложилось. Наверное, этот футболист не вписался в игровую концепцию нашей команды.

О руководстве клуба и персонале: В клубе на сегодня работают профессионалы, которые на деле показали, что умеют работать. Об этом говорят и результаты команды. После того, как владельцем клуба стал Евгений Геллер «Заря» движется только вперед.

О Гегаме Кадимяне: Было принято решение, и мы пригласили Гегама Кадимяна. Думаю, мы не ошиблись. Хотя никто не застрахован от ошибок. Как «Заря», так и более известные клубы.

О голкиперах: Считаю, что у нас три полноценных вратаря. Позиция тренера такова: кто на данный момент сильнее, тот и играет. Юрий Вернидуб тоже принимает решения не один. У него есть помощники, с которыми он советуется. Не считаю, что мало внимания уделяют Олегу Чуваеву, но я доверяю полностью нашему тренеру и на данный момент сильнее Алексей Шевченко. У нас еще есть Игорь Левченко. Тоже достаточно квалифицированный голкипер.

О целях и задачах: Только игра покажет, стали мы сильнее или слабее, но нужно учитывать тот момент, что соперники на месте не стоят. Они тоже хотят улучшить качество своей игры и добиться как можно лучшего результата. Перед «Зарей» и всеми сотрудниками клуба стоит задача добиваться как можно лучшего результата во всем. Задачу занять призовое место никто не отменял. Ни Юрий Вернидуб, ни футболисты, ни другие сотрудники «Зари».

О Владиславе Калитвинцеве: Владислав Калитвинцев – квалифицированный футболист из динамовской школы. Его отец был отличным футболистом. Считаю, что пригласить его в нашу команду – выбор правильный.

О «Черноморце»: Дело передано в суд. На первое марта назначено первое судебное заседание. Но «Черноморец» понял, что шутки закончились и некоторую часть денег уже вернул на счет «Зари».

О низкой посещаемости матчей украинского чемпионата: Причина в том, что творится в стране. Когда будет наведен порядок везде, созданы условия для хорошего, комфортного «боления», когда у людей будут деньги для того, чтобы прийти на футбол, когда люди будут получать нормальные зарплаты, а сумма коммунальных услуг не будет эту самую зарплату превышать, тогда, возможно, будет как в Манчестере. Полный поющий стадион.