Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Футболистов Шахтера встретил клубный автобус в обновленном дизайне

Визуально автобус выглядит так, будто выполнен из угля

  • 22.02.2017 13:38
  • 254 просмотров
  • 0 комментария
Метки
shakhtar.com. Ярослав Ракицкий на фоне автобуса
© shakhtar.com. Ярослав Ракицкий на фоне автобуса

По прилете в Харьков донецкую команду встречал клубный автобус в обновленном дизайне.

Внешний вид транспортного средства напоминает стилистику фасада «Донбасс Арены», где изображены футболисты. Визуально автобус выглядит, будто выполнен из угля, а логотип «Шахтера» и шахтерские молотки – из раскаленного угля. Также на корпусе клубной машины появились изображения и годы завоевания «горняками» трофеев.

Интересно, что никто из игроков о новинке не знал. Выйдя из терминала аэропорта, футболисты были приятно удивлены новым обликом клубной машины.

– Очень понравился дизайн нашего автобуса! – делится впечатлениями голкипер «Шахтера» Андрей Пятов. – Всегда что-то новое – к лучшему. Помимо прочего, такое оформление подчеркивает историческую принадлежность нашего клуба к угольной промышленности. Честно, для нас это стало сюрпризом.

Напомним, ответная игра 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» – «Сельта» состоится 23 февраля. Начало в 22:05.

Источник — ФК Шахтер

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.