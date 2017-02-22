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Андрей Пилявский вернулся в Зарю на правах аренды

Соглашение подписано сроком на один год

  • 22.02.2017 13:31
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ФК Рубин. Андрей Пилявский
© ФК Рубин. Андрей Пилявский

Украинский футболист Андрей Пилявский прибыл в расположение луганской «Зари» на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Достигнута договоренность между луганчанами и казанским «Рубином», которому принадлежат трансферные права на футболиста, о том, что Андрей продолжит свою карьеру в составе украинского клуба. Защитник будет выступать в составе «Зари» на правах аренды сроком на один год.

Напомним, что Андрей Пилявский уже выступал в составе «Зари», перейдя в команду в сезоне 2014/2015. За это время футболист провел в футболке «черно-белых» 32 матча в чемпионате, 4 игры в Кубке страны и 4 матча в Лиге Европы.

После ухода из «Зари» Андрей играл в «Рубине», а также 8 матчей провел в составе «Ворсклы».

Источник — ФК Заря

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