МАРЛОС: «В Харькове будем выглядеть значительно лучше, чем в Виго»

Полузащитник «Шахтера» Марлос поделился ожиданиями от игры с «Сельтой», которая состоится 23 февраля в 22:05.
«Постепенное улучшаем свою игру. Убежден, в Харькове будем выглядеть значительно лучше, чем в Виго.
Думаю, этот матч станет сложнее для соперника, ведь испанцам труднее приспособиться к таким погодным условиям. А мы к украинскому климату уже давно привыкли», - сказал Марлос.
Источник — ТК Футбол
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