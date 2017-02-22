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МАРЛОС: «В Харькове будем выглядеть значительно лучше, чем в Виго»

Хавбек «Шахтера» — о предстоящем матче с «Сельтой»

  • 22.02.2017 13:25
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ФК Шахтер Донецк. Марлос
© ФК Шахтер Донецк. Марлос

Полузащитник «Шахтера» Марлос поделился ожиданиями от игры с «Сельтой», которая состоится 23 февраля в 22:05.

«Постепенное улучшаем свою игру. Убежден, в Харькове будем выглядеть значительно лучше, чем в Виго.

Думаю, этот матч станет сложнее для соперника, ведь испанцам труднее приспособиться к таким погодным условиям. А мы к украинскому климату уже давно привыкли», - сказал Марлос.

Источник — ТК Футбол

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