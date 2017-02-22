Владимир ЛЮТЫЙ: «Был в шкуре Зозули»

Вот именно здесь с тобой нельзя не согласиться.

А вы что уже Жабченко на два оставшихся матча проплатили ? оптом скидки ?

Вообще то Шевченко в ДК играл под номером 10до перехода в Милан, а после своего возвращения из Е...

Вообще-то в Динамо Шевченко играл под номером 10!

Та вы все "недофутболеры" ето одна сплошная ржака. Где таких чертей нашли на нашу голов...