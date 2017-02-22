Владимир ЛЮТЫЙ: «Был в шкуре Зозули»

Легенде «Днепра» руководство молдавского клуба «Саксан» настоятельно рекомендовало отказаться от критических комментариев в сторону России на свой странице в фейсбуке.
— Во время своей игровой карьеры в Европе я не сталкивался с такими проблемами, как Роман, - признался нам олимпийский чемпион Владимир Лютый, который сейчас тренирует «Сумы». – Хотя в немецкий «Шальке-04» переходил из «Днепра» в 1989 году еще из «коммунистического» СССР. А вот в тренерской карьере у меня был подобный неприятный прецедент. В 2015 году, когда тренировал молдавский «Саксан», руководство клуба настоятельно порекомендовало воздержаться от высказываний в адрес российского агрессора на своей страничке в фейсбуке – я не стеснялся выражать свою патриотическую проукраинскую позицию. Увы, в Молдове, несмотря на ситуацию с Приднестровьем, до сих пор существует серьезное пророссийское лобби. Просьбу руководства «Саксана» я проигнорировал и буквально через пару недель завершил свое сотрудничество с клубом. Так что понимаю Романа, можно сказать, «был в его шкуре».
Максим РОЗЕНКО
Источник — Sport.ua
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