Артур РУДЬКО: «Готовимся к серьезной игре и борьбе в матче с Зарей»

Голкипер «Динамо» Артур Рудько рассказал о подготовке киевлян к первому официальному матчу весенней части сезона против луганской «Зари».

Напомним, поединок пройдет на выезде в Запорожье 25 февраля и начнется в 14.00:

- По возвращению в Киев из Испании нам дали один выходной. На следующий день все собрались на базе и провели одну тренировку, поработали с мячами, почувствовали поле. А во вторник было уже два занятия – одно в тренажерном зале, а второе на поле. А дальше будем готовиться в одноразовом режиме тренировок.

- Вы работаете в манеже или на улице?

- На натуральном поле. Погода позволяет, да и подогрев поля есть. Плюс, играть предстоит на зеленом газоне, поэтому и тренируемся на таком же.

- После испанского тепла легко перестроились на киевскую зиму?

- Перестраиваться нужно в жизни, а на поле разница небольшая. У нас на базе газон хороший, расчищенный, есть, конечно, после зимы небольшая желтизна травы, то есть, она не вся зеленая и густая, но это несущественно. В целом, поле в хорошем состоянии, поэтому с адаптацией больших проблем нет.

- Что можете сказать о ближайшем сопернике? Следили за «Зарей» во время зимнего перерыва?

- Читал новости о том, как они играли на сборах, но более конкретно и основательно не интересовался. Тренерский штаб готовит информацию, и в ближайшее время нам ее предоставит: посмотрим видеонарезки с их контрольных матчей на сборах, а также с осенней части чемпионата. Так что, как обычно, будем владеть полной информацией.

- А сами уже соскучились по официальным матчам?

- Конечно. Все уже хотят играть. Первая игра после такого длительного перерыва всегда дается непросто. Понятно, что на сборах у нас было много товарищеских поединков, но разница в статусе контрольных игр и официальных, безусловно, ощущается. Все настраиваются очень ответственно, понятно, что будет тяжело, тем более, с таким сильным соперником, как «Заря», но все готовятся к серьезной игре и борьбе. Вне зависимости от соперника нам нужно набирать максимальное количество очков и пытаться догнать «Шахтер».