Севилья – Лестер Сити. Анонс

• Идущая третьей в чемпионате Испании «Севилья» принимает аутсайдера премьер-лиги «Лестер»

• «Севилья» не выходила в 1/4 финала главного еврокубка с сезона 1957/58

• «Лестер» впервые играет в весенней стадии турниров УЕФА

• Из восьми последних матчей на всех фронтах «Лестер» проиграл шесть

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли:

Это уникальный матч - наш шанс войти в восьмерку сильнейших клубов планеты. Да, у «Лестера» существенные проблемы в чемпионате Англии, но я прекрасно понимаю - если мы не покажем свою лучшую игру и будем терять концентрацию, соперник запросто нас накажет. В конце концов, «Лестер» уверенно занял первое место в группе.

Если будем рисковать и терять мяч, это должно происходить на том участке поля, где мы можем прессинговать и быстро вернуть владение. «Лестеру» палец в рот не клади. Если соревноваться с этой командой в открытом футболе, она может нанести фатальный урон.



Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери:

Прошлый сезон был чудесным; в этом все валится из рук. Я предполагал, что нас может настичь своего рода похмелье. Но не предполагал, что оно будет таким. Мы явные аутсайдеры. Но мы здесь, мы готовы играть, готовы биться.

Хорхе [Сампаоли] - элитный представитель тренерской профессии. Он и его «Севилья» проводят отличный сезон. Сменить Уная Эмери, изменить стиль игры, но сохранить высокие позиции в стране и в Европе - дорогого стоит. Тот факт, что команда играет так, как того желает ее тренер, что она может быстро перестроиться по ходу игры, - в этом всем его огромная заслуга.

Матчи в выходные

«Севилья» - «Эйбар» 2:0 (Сарабия 30, Витоло 90+1)

Андалузцы по-прежнему на три очка остатют от лидирующего в Испании «Реала». Победа над «Эйбаром» далась «Севилье» непросто. На исходе получаса с передачи Стевана Йоветича счет открыл Пабло Сарабия. В добавленное время черногорец ассистировал уже Витоло.

«Миллуолл» - »Лестер» 1:0 (Каммингс 90)

«Лисы» вылетели из Кубка Англии, уступив представителю третьего дивизиона. На 52-й минуте Джейк Купер получил второе предупреждение, и хозяева остались вдесятером. Но команда Клаудио Раньери не смогла воспользоваться численным преимуществом, а на последней минуте основного времени пропустила единственный гол.

Взгляд репортера: Грэм Хантер

Чемпионы Англии против седьмой команды прошлого розыгрыша «примеры». Победитель группы G против второго клуба группы Н, который пробился в плей-офф лишь по итогам заключительного тура. Одна из команд начинает матчем на своем поле. На бумаге все против «Севильи», но на деле ситуация прямо противоположная. Сампаоли просит игроков не расслабляться. В нынешнем сезоне «Севилья» показывает стабильную игру, а «Лестер» бьется за выживание в премьер-лиге. Испанскому клубу пора проявить себя во всей красе



Ориентировочные составы

«Севилья»: Рико; Мариано, Рами, Лангле, Эскудеро; Н'Зонзи, Иборра; Витоло, Насри; Йоветич, Бен-Йеддер.

Не сыграют: Меркадо (дисквалификация), Тремулинас (колено), Пареха (пах)

«Висят» на карточке: Иборра, Пареха



«Лестер»: Шмейхель; Симпсон, Морган, Хут, Фухс; Дринкуотер, Махрез, Ндиди, Грей; Оказаки, Варди.

Не сыграют: Ваге (плечо), Слимани (ягодичная мышца)

Под вопросом: Ульоа (бедро)

«Висят» на карточке: Хут, Слимани

Котировки букмекеров:

1.36 – 5.25 – 10.00

22февраля, среда