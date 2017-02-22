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Шахтер прибыл в Харьков

На поединок с испанцами вылетели 26 футболистов

  • 22.02.2017 12:15
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ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

Утром 22 февраля самолет с донецкой делегацией на борту взял курс на Харьков, где завтра «оранжево-черным» предстоит провести ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Сельты». На поединок с испанцами вылетели 26 футболистов:

вратари: Антон Каниболоцкий, Олег Кудрик, Никита Шевченко, Андрей Пятов;
защитники: Сергей Кривцов, Александр Кучер, Иван Ордец, Богдан Бутко, Ярослав Ракицкий, Василий Кобин, Дарио Срна, Исмаили, Марсио Азеведо;
полузащитники: Виктор Коваленко, Тарас Степаненко, Максим Малышев, Бернард, Фред, Вячеслав Танковский, Алан Патрик, Марлос, Тайсон;
нападающие: Андрей Борячук, Александр Зубков, Густаво Бланко Лещук, Факундо Феррейра.

Вечером команду ждут традиционные предматчевые медиаактивности. В 16:30 на вопросы журналистов ответят главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека и защитник Иван Ордец.

Источник — ФК Шахтер

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