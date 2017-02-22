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Волынь могут исключить из официальных турниров под эгидой ФФУ

Федерация футбола Украины временно приостановила членство Федерации футбола Волыни

  • 22.02.2017 12:01
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ФК Волынь. Виталий Кварцяный
© ФК Волынь. Виталий Кварцяный

ФФУ приостановила членство Федерации футбола Волыни и может полностью исключить ее из своего состава, что грозит исключению ФК «Волынь» из профессиональных турниров.

Напомним, в декабре прошлого года в Федерации футбола Волыни случился прецедент, который поставил под угрозу легитимность ФФВ и дальнейшую судьбу Виталия Кварцяного как руководителя волынского футбола. Тогда Кварцяный провел нелегитимную Конференцию ФФВ (на которой были приняты ряд радикальных решений), а позже проигнорировал указания украинской федерации. После этого было открыто дисциплинарное производство по этому делу. Также Кварцяного обвиняют в волюнтаризме и неуважении уставных принципов федерации.

На днях исполком ФФУ подтвердил решение КДК федерации от 10.02.2017 о признании нелегитимной внеочередной Конференции ФФВ (01.12.2016) и рекомендации приостановить членство ФФВ в ФФУ до момента полного выполнения ее требований.

Данная санкция является временной и пока не запрещает волынским ФК (членам ФФВ) или ДЮСШ выступать в соревнованиях под эгидой ФФУ. Но если волынские функционеры не исправят юридические нарушения, ФФВ могут полностью лишить членства в Федерации футбола Украины (что грозит ныне высшелиговой «Волыни» исключению из УПЛ или других официальных турниров). Единственный способ избежать исключения — созвать и провести внеочередную Конференцию ФФВ в соответствии с уставными требованиями организации и требованиями ФФУ.

Источник — Sportarena

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