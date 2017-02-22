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Мирослав СТУПАР: «Современные футболисты не являются джентльменами»

Экс-арбитр ФИФА рассказал о главных проблемах современного футбола

  • 22.02.2017 11:52
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dynamo.kiev.ua. Мирослав Ступар
© dynamo.kiev.ua. Мирослав Ступар

«Найбільша біда футболу - затримка часу», - зауважив Мирослав Ступар.

«Спортсмени добре навчилися обводити суддів навколо пальця. Інша хвороба футболістів - після будь-якого зіткнення вони корчаться та імітують біль, щоб суддя показав супернику жовту чи червону картку. І дуже часто такі фінти спортсменам вдаються, адже рефері «клюють» на ці хитрощі. Сучасні футболісти не є джентльменами», - додав колишній арбітр.

Источник — ПлюсСпорт

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