Мирослав СТУПАР: «Современные футболисты не являются джентльменами»

«Найбільша біда футболу - затримка часу», - зауважив Мирослав Ступар.
«Спортсмени добре навчилися обводити суддів навколо пальця. Інша хвороба футболістів - після будь-якого зіткнення вони корчаться та імітують біль, щоб суддя показав супернику жовту чи червону картку. І дуже часто такі фінти спортсменам вдаються, адже рефері «клюють» на ці хитрощі. Сучасні футболісти не є джентльменами», - додав колишній арбітр.
Источник — ПлюсСпорт
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.