Мирослав СТУПАР: «Современные футболисты не являются джентльменами»

Но я и так знаю что смешно и не весело все сейчас в ДК. Но больше всего мне не хотелось бы слышат...

Некоторые осенние матчи у Динамо были не плохими: все три игры с Шахтёром: 1:1 на СуперКубок Укр...

Второй Леоненко растет