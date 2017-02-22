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Почему Караваев в немилость к Адвокату попал

Sport.ua разбирается в ситуации, в которой оказался украинский полузащитник «Фенербахче»

  • 22.02.2017 11:41
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twitter.com/TFFSuperLig. Александр Караваев
© twitter.com/TFFSuperLig. Александр Караваев

Недавнее заявление тренера «Фенербахче» Дика Адвоката, в котором он выразил сомнение в перспективах Караваева, стало достаточно неожиданным. По крайней мере, для тех, кто следит за развитием украинского хавбека в Украине. Ведь до недавнего времени казалось, что от переезда в Турцию 24-летний полузащитник только выиграл. Топ-клуб, сильный чемпионат, именитый тренер, отсутствие задержек по заработной плате – что еще нужно для того, чтобы развиваться и прогрессировать.

Но оказалось все не так просто. Сменив насиженное место в «Заре», где его место в основном составе не поддавалось сомнению, Караваев попал в клуб, где в каждом матче, на каждой тренировке нужно доказывать, что ты сильнее конкурента за место в составе.

Статистические показатели Караваева до перехода в «Фенербахче». В главных игровых компонентах для флангового игрока - быстрых атаках, дриблинге, навесных передачах и обострения – он практически не уступал своим конкурентам за место на фланге атаки. Данные InStat Football.

КОНКУРЕНТНЫЕ СЛОЖНОСТИ

Надо сказать, что на позиции флангового полузащитника у Караваева в «Фенербахче», который по праву считается одним из ведущих клубов Турции, весьма сильные конкуренты. Это и хорошо знакомый нам Джермейн Ленс, игровые качества которого нет нужды особо описывать, и словак Мирослав Штох, который, по словам Адвоката, как раз и «… выглядит лучше Караваева». Кроме того, на флангах могут сыграть два местных исполнителя – опытный Волкан Шен и Алпер Потук, а также периодически – лучший бомбардир команды нигериец Мусса Соу.

ПОЛУЧЕННЫЕ ШАНСЫ

Первоначальные игры, состоявшиеся сразу после перехода игрока в Турцию, оправдывали надежды на скорый успех. Во-первых, Караваев прошел с командой межсезонные сборы, где получил возможность отрабатывать игровые связи с партнерами в товарищеских играх. В них Александр успел сходу отличиться результативными действиями, а по старту сезона, появившись на поле в основном составе в кубковых поединках, набрал 2 балла по системе «гол+пас». В трех январских играх турецкой Суперлиги Караваев выходил на замену и отыграл примерно по тайму. Однако по каким-то причинам он не смог убедить наставника в этих играх, и начиная с февраля на поле уже не выходил.

Гол Караваева в одном из кубковых матчей. Передачу слева Караваеву отдает тот самый Мирослав Штох.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Несмотря на отсутствие на поле в прошедших матчах, говорить, что в Турции у Александра не сложилось, пока нельзя. Даже обзоры матчей, в которых он выходил на поле, позволяют заключить, что в целом Караваев уже становится частью общекомандного механизма.

Действия Караваева в последнем победном матче против «Истамбул Башакшехира», где он вышел на замену, отыграв справа в атаке весь второй тайм. В общей структуре игры футболист не выглядит чужеродным телом, можно отметить его активность в открываниях на фланге и нацеленность в игре на завершении.

Другое дело, что в последнее время у «Фенербахче», и Дика Адвоката дела идут не лучшим образом – в таблице команда находится за пределами зоны Лиги чемпионов, в последних пяти играх одержана всего одна победа – как раз в том матче, где в последний раз выходил Караваев. В данных условиях Дик, известный своими эмоциональными методами, просто вынужден давить на газ по максимуму, и выпускать на поле тех, кому доверяет на сто процентов.

Караваев демонстрирует вполне хорошую вовлеченность в комбинационную и атакующую игру. Низким в данном матче был лишь процент в персональной борьбе против крайнего защитника соперника. Данные InStat Football.

С другой стороны, Караваев вполне может рассчитывать, что Адвокат в поиске вариантов улучшения игры будет тасовать состав – и тогда у украинского легионера появится возможность проявить себя. Судя по тем шансам, которые Караваев получал, даже в условиях имеющейся конкуренции это - вполне возможно. Мы же можем сделать наиболее важный для себя вывод – не появление на поле Караваева проблема, скорее «Фенербахче», нежели самого игрока, который демонстрирует вполне приличную игровую форму. Поэтому в предстоящих мячах сборной на него вполне можно будет рассчитывать.

Игорь ЗАЙЦЕВ

Источник — Sport.ua

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