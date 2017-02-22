ОФИЦИАЛЬНО: Александрия подписала контракт с Симининым

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МИЛЕВСКИЙ: «Смешно смотреть на футболистов, которые играют в Динамо» 12:17 — seregka1991 Но я и так знаю что смешно и не весело все сейчас в ДК. Но больше всего мне не хотелось бы слышат... 12:13 — Informozavr2011 Некоторые осенние матчи у Динамо были не плохими: все три игры с Шахтёром: 1:1 на СуперКубок Укр... 11:40 — timmyc Второй Леоненко растет

Триллер в Манчестере: Сити с хоккейным счетом побеждает Монако 12:07 — Informozavr2011 Скорей всего ответный матч будет менее обильный на голы и мой прогноз: 1:1 или 2:1 выиграют франц... 12:04 — masterimmortal1 Так у шд игроки в атаке такие были что 1в1 пройти легко могли, а у динамо ярмола да и все. Не мо...

Питер Фьюри: «Тайсон может вернуться на ринг в 2017 году» 12:03 — warriorkiokusin А может хватит уже о нем!! то сказал - это сказал . Чи й не звезда!!! Скоро с такой динамикой буд...