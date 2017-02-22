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ОФИЦИАЛЬНО: Александрия подписала контракт с Симининым

Соглашение 29-летнего защитника рассчитано до конца 2017 года

  • 22.02.2017 11:30
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ФК Александрия. Сергей Симинин
© ФК Александрия. Сергей Симинин

Бывший игрок «Ворсклы» Сергей Симинин подписал контракт с «Александрией».

Соглашение 29-летнего украинского защитника рассчитано до конца 2017 года.

Наибольшее количество матчей в УПЛ Симинин сыграл в составе «Волыни», за которую выступал в период с 2009 по 2014 годы.

Источник — ФК Александрия

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