ОФИЦИАЛЬНО: Александрия подписала контракт с Симининым

Бывший игрок «Ворсклы» Сергей Симинин подписал контракт с «Александрией».
Соглашение 29-летнего украинского защитника рассчитано до конца 2017 года.
Наибольшее количество матчей в УПЛ Симинин сыграл в составе «Волыни», за которую выступал в период с 2009 по 2014 годы.
Источник — ФК Александрия
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.