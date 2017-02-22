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МИЛЕВСКИЙ: «Смешно смотреть на футболистов, которые играют в Динамо»

Бывший игрок киевлян рассказал о своем отношении к Александру Гладкому

  • 22.02.2017 11:15
  • 2786 просмотров
  • 11 комментария
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instagram.com/timi1010. Артем Милевский
© instagram.com/timi1010. Артем Милевский

Форвард «Тосно» Артем Милевский рассказал об игре нападающего киевского «Динамо» Александра Гладкого.

«Во-первых, этот человек играл в «Шахтере». Переходить оттуда в «Динамо», что-то еще рассказывать, брать седьмой номер легендарного Андрея Шевченко... Как минимум хотя бы один гол ты должен забить за полгода. Саша, пожелаю тебе удачи.

Уже не грустно, а просто смешно смотреть на то, что происходит в «Динамо» и какие футболисты играют в киевском клубе. Вспоминаю, какие футболисты играли в мое время, и становится еще смешнее», - сказал Милевский.

Источник — #FootballHub

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Комментарии
    jekavayp
      jekavayp, 22.02.2017 11:28
    +6
    это да, при некоторых трансферах складывается впечатление что менеджмент ДК играет в футбольный симулятор
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    korsun_skif
      korsun_skif, 22.02.2017 11:29
    -1
    Ну да ни побухать, ни по клубам прошвырнутся.
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    pulse240
    online
      pulse240, 22.02.2017 11:29
    +7
    Та уже как-то не смешно
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    ramos2010
      ramos2010, 22.02.2017 11:30
    +6
    от части он прав..
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    Сергей Казновский
    Сергей Казновский, 22.02.2017 11:30
    0
    звичайно больно...глаза від метилового спирту болять
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    ULIS
      ULIS, 22.02.2017 11:35
    +2
    Віктор Євгенович також любить поросказувати які футболісти були в "єво врємя"
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    acfred
    acfred, 22.02.2017 11:36
    +5
    сказал игрок ФК Тосно в свои то 30 лет - ну блин....)) от этого еще смешнее
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    Sergio_Victore
      Sergio_Victore, 22.02.2017 11:40
    +1
    Вот только Гладкий в Динамо, а Милевский в каком-то тосно...
    Хотя, и Гладкий в ДК не нужен...
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    timmyc
    online
      timmyc, 22.02.2017 11:40
    +5
    Второй Леоненко растет
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    SEMIRAMID
    online
      SEMIRAMID, 22.02.2017 12:13
    +1
    Некоторые осенние матчи у Динамо были не плохими: все три игры с Шахтёром: 1:1 на СуперКубок Украины, 1:1 в Харькове с Шахтой и 3:4 в Киеве, где два автогола забил Хачериди, первый гол Мораеса Шахте в первой атаке, вдесятером забили на последней минуте Шахтёру. Выездная ничья с Наполи, победа 6:0 над Бешикташем...Смешно было бы смотреть, если бы Динамо находилось в середине таблицы. Скажем, чемпион Англии и участник плей-офф Лестер, сейчас на грани вылета из Чемпионата Англии. Вот это смешно!
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    seregka1991
    online
      seregka1991, 22.02.2017 12:17
    0
    Но я и так знаю что смешно и не весело все сейчас в ДК.
    Но больше всего мне не хотелось бы слышать от мудла с тосно второго дивизиона раиси высеры.
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