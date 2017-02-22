МИЛЕВСКИЙ: «Смешно смотреть на футболистов, которые играют в Динамо»

Форвард «Тосно» Артем Милевский рассказал об игре нападающего киевского «Динамо» Александра Гладкого.

«Во-первых, этот человек играл в «Шахтере». Переходить оттуда в «Динамо», что-то еще рассказывать, брать седьмой номер легендарного Андрея Шевченко... Как минимум хотя бы один гол ты должен забить за полгода. Саша, пожелаю тебе удачи.

Уже не грустно, а просто смешно смотреть на то, что происходит в «Динамо» и какие футболисты играют в киевском клубе. Вспоминаю, какие футболисты играли в мое время, и становится еще смешнее», - сказал Милевский.