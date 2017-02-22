Карпаты презентуют новую форму по ходу сезона

Презентація нової форми львівських «Карпат» відбудеться у період між першим та другим етапом чемпіонату України. Таким чином, другий етап змагань «зелено-білі» вже гратимуть у новій екіпіровці. Таку інформацію офіційному сайту клубу надав керівник відділу маркетингу ФК «Карпати» Юрій Бойчук.



«Ми розуміємо, що інтерес до нової форми в уболівальників просто шалений, але все ж вирішено, що представлення відбудеться після 22-го туру, коли завершиться перша частина чемпіонату. Практично одразу ж відбудеться масштабна презентація, на яку будуть запрошені уболівальники та журналісти. Про місце презентації наразі не говоритиму – нехай це залишиться сюрпризом» – розповів Юрій Бойчук.



Як уже повідомлялося, львівські «Карпати» презентують своїм уболівальникам три абсолютно нові, креативні та ексклюзивні комплекти ігрової форми. Дизайнерські рішення спільного проекту ФК «Карпати» та TM Joma наразі тримаються в таємниці, відомо лише, що нічим подібним не може похизуватися жоден інший клуб.