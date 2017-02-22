Александр БАБИЧ: «Карнозу все знают как креативного игрока»

Главный тренер «Черноморца» Александр Бабич поделился мнением о четырех новичках команды.

Артур Карноза — футболист, которого на Украине все знают как креативного игрока, умеющего мастерски исполнить стандарт или отдать голевую передачу. Какое-то время назад он перенес операцию в Германии, но уже восстановился и сейчас набирает форму. Считаю, что на первых порах, целесообразнее выпускать его не в старте, а во втором тайме для усиления. На сборе в Турции он выходил минут на 20−30, но даже этого хватало, чтобы увидеть — его нестандартный образ футбольного мышления должен помочь нам в будущем. Коллектив принял его очень хорошо. Команда увидела, что он очень позитивный человек с чувством юмора и харизмой. К слову, в текущем составе «Черноморца» Карноза один из самых опытных игроков, наряду с Люлькой и Коркишко, вместе с которыми он стал чемпионом Евро-2009 в составе сборной Украины U-19.



Ризван Аблитаров — фактурный центральный защитник, который своей манерой игры чем-то напоминает мне Пабло Фонтанельо. Хорошо работает на втором этаже, обладает неплохим первым пасом. С его приходом, у нас появляются варианты перестроения в обороне. Можем сыграть в двух или трех центрбеков, в зависимости от ситуации. Я остался доволен его отношением к игре и человеческими качествами. Приглашая футболиста в «Черноморец», мы предварительно собираем обширную информацию о нем (поведение на поле, в быту и т. д.). Он ответственный, порядочный, серьезно подходит к работе. Пожалуй, иногда даже слишком серьезно. Это не самое плохое качество, когда игрок не безразличен, анализируют ситуацию, ошибки. Правда, не стоит на этом слишком зацикливаться. Нужно переключаться на следующий эпизод, который будет уже положительный. В этом мы, как тренерский штаб, будем ему помогать. Надеюсь, он достаточно быстро адаптируется и станет нашим помощником на поле.



Александр Машнин играет на позиции крайнего атакующего полузащитника, причем, может действовать на обоих флангах. Ранее выступал в местных: ФК «Одесса», «Жемчужине» и «Реал Фарме». Мы взяли его на сборы, где он показал себя с хорошей стороны. В общем, решили дать шанс одесситу проявить себя в главной команде города. Посмотрим, сумеет ли он воспользоваться этой возможностью, оправдает ли наше доверие.



Сергей Смородин — вратарь молодежной сборной Узбекистана. Надеюсь, что своей работой он вскоре обратит внимание тренеров национальной сборной. У него хорошие задатки, неплохая игра на линии, которую надо развивать, но есть и ошибки, над которыми предстоит поработать. Мы взяли его на перспективу, для конкуренции, так как видим потенциал.