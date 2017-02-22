ЗУБЕЙКО: «Матч против Черноморца не будет принципиальным для меня»

Вже через кілька днів «Карпати» проведуть свій перший офіційний матч у новому році. Відбудеться він в Одесі – не чужому місті для Євгена Зубейка. У 2011-му саме у Південній Пальмірі захисник дебютував в елітному українському дивізіоні у футболці «Чорноморця», проти якого «Карпати» зіграють найближчої неділі.



«Наші турецькі збори пройшли у звичному режимі. Вважаю, що доволі добре підготувалися. Як на мене, то команда знаходиться у непоганій формі. До того ж настрій у всіх хороший – з нетерпінням очікуємо на відновлення чемпіонату. В Туреччині було тепліше, але у Львові погода також нас тішить. В понеділок, наприклад, було сонячно. Потренувалися на стадіоні «Україна» – поле чудово підготували і ми провели класне заняття. Проблем з адаптацією до інших погодних умов не виникло».



«В міжсезоння в «Карпати» перейшов Артем Філімонов, якого добре знаю завдяки спільним виступам у «Чорноморці». У нас хороші відносини, я завжди готовий допомогти йому у всіх питаннях, які у нього виникатимуть в подальшому. Чи стало веселіше? У нас колектив чудовий, тому я себе завжди добре почував у команді. Всі хлопці добродушні і позитивні – проблем не виникне у жодного новачка. Я у Львові вже не перший місяць, досить непогано вивчив місто. Мені тут затишно і комфортно і я повністю задоволений. Те саме стосується не лише житлових і побутових умов, а й футболу. Всі думки пов’язані з «Карпатами».



«В нинішньому «Чорноморці» залишилося не так багато гравців, з якими я грав раніше в Одесі. Відтак, не скажу, що з кимось підтримую відносини чи періодично спілкуюся. Не вважаю, що гра проти «моряків» буде принциповою для мене. Цей матч – звичайний і рядовий».