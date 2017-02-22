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КЛИЧКО: «14 лет назад не думал, что буду так долго боксировать»

Украинский боксер рад, что все еще находится в отличной форме

  • 22.02.2017 10:50
  • 291 просмотров
  • 1 комментария
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klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко заявил, что 14 лет назад, когда он находился в точно таком же возрасте, как сейчас находится его будущий соперник британец Энтони Джошуа, он даже не мог себе представить, что будет боксировать через 14 лет:

«Я рад, что все еще остаюсь в строю. Думал ли я 14 лет назад, что буду боксировать в таком возрасте? Никогда», - сказал Владимир Кличко.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    lg
      lg, 22.02.2017 11:15
    -1
    14 лет надаз, через четырнадцать лет будет 14 лет как я думал 14 лет назад
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