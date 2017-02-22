КЛИЧКО: «14 лет назад не думал, что буду так долго боксировать»

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко заявил, что 14 лет назад, когда он находился в точно таком же возрасте, как сейчас находится его будущий соперник британец Энтони Джошуа, он даже не мог себе представить, что будет боксировать через 14 лет:

«Я рад, что все еще остаюсь в строю. Думал ли я 14 лет назад, что буду боксировать в таком возрасте? Никогда», - сказал Владимир Кличко.