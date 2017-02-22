Уэйн Руни отказался от предложений из Китая

Форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни откажется от перехода в один из китайских клубов.

Ранее сообщалось, что капитан «Красных дьяволов» может перебраться в Поднебесную и стать самым высокооплачиваемым футболистов в мире. Издание The Telegraph приводило цифру в 36 миллионов евро в год.

Доверенные лица Руни провели встречи с несколькими клубами китайской Суперлиги, однако 31-летний игрок не намерен покидать родную команду.

Контракт англичанина с «Манчестер Юнайтед» истекает через полтора года, существует возможность продления еще на один сезон.