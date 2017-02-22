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ФФУ уклала угоди з МОН та Нацполіцією щодо розвитку шкільного футболу

Проект «Відкриті уроки футболу» у 2017-2020 роках

  • 22.02.2017 10:33
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ФФУ
© ФФУ

У листопаді 2016 року, під час проведення у столичній Скандинавській гімназії Всеукраїнського семінару «Розвиток масового футболу», між Федераціє футболу України, Міністерством освіти і науки та Національною поліцією України було підписано документи про співпрацю у сфері розвитку шкільного футболу.

«Міністерство освіти та науки України буде й надалі робити все від себе залежне, аби спорт належним чином інтегрувався у життя», - зазначив у ході семінару заступник міністра Роман Греба, коментуючи підписання договору про взаємодію Міністерства освіти та науки України та Федерації футболу України щодо розвитку шкільного футболу в загальноосвітніх навчальних закладах України в 2017-2020 роках.

Національна поліція України та ФФУ також підписали меморандум щодо реалізації соціального проекту «Відкриті уроки футболу» у 2017-2020 роках.

Заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич зауважив: «Ми повинні убезпечити дітей від негативного впливу вулиць, забравши їх звідти та привівши до спортивних клубів. На словах зробити це дуже просто, але, на жаль, в нашій країні нині більшість тих, хто багато говорить, але мало робить. Я ж хочу подякувати Федерації футболу України, Міністерству освіти та науки країни, Міністерству сім’ї молоді та спорту. Майбутнє – за такими починаннями».

Источник — Федерация футбола Украины

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