Шахтер в Харькове: ажиотажа нет, но билеты раскупили

Для переселенцев - скидки

В четверг, 23 февраля, донецкий «Шахтер» проведет в Харькове ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против испанской «Сельты». Матч примет стадион «Металлист». Билеты в продажу поступили еще 31 января и раскупаются весьма неплохо.

Хотя особого ажиотажа у касс стадиона нет: возле крохотных окошек, когда мы туда подошли, было лишь по несколько фанатов. Во многом это объясняется тем, что «тикеты» на игру можно приобрести и в интернете, а еще и в нескольких точках по всему городу.

Девушки-кассиры любезно консультируют: выбор билетов в разные сектора, несмотря на то что игра на носу, есть. Минимальная цена вопроса - 100 гривен, уже намного меньше выбор мест по 120 грн., а вот самые дешевые, по 50 гривен, разлетелись быстро.

- Сколько продали, точно сказать не могу, билеты расходятся. Если вы переселенка из Донбасса, скидку в 20% сделаем при предъявлении справки или паспорта, - щебечет кассир.

Судя по данным билетных интернет-порталов, под конец вторника нераспроданными оставались около 8 тысяч билетов. ОСК «Металлист», напомним, вмещает около 38 тысяч зрителей.

Харьковчанин Вадим в кассы забежал перед работой, рассказывает, что покупал подарок на день рождения коллеге.

- Буду сегодня поздравлять парой билетов, как по мне, прекрасный подарок, сам бы не отказался от такого! - смеется мужчина. - Болеть будем за «Шахтер», на футбол пойдем большой компанией, думаю, игра будет зрелищной.

Вывезли тонны снега

Парочка молодых людей отходит от касс и с увлечением рассматривает билеты. Девушка говорит, что болеть будут за «Шахтер».

- Испанских болельщиков в город, наверное, приедет немного, но, смотрите, у стадиона развесили украинские флаги, так что Харьков встречает и «Шахтер», и «Сельту» с одинаковым месседжем: здесь люди за мир. Много разговоров в последнее время было нехороших, хочется, чтобы в спорте не было политики, - считает Вика.

На самом стадионе работа кипит даже поздним вечером. Подкинули забот при подготовке погодные условия - пришлось вывезти со стадиона не одну тонну снега.

- К матчу все успеем. За футбольным полем стадиона «Металлист» следит агрономия «Шахтера», но с поддержкой наших агрономов все будет на высшем уровне, - заверил директор ОСК «Металлист» Роман Пец.

Кстати, из Львова в Харьков переехали не только технические службы клуба, но и фан-магазин. Клубный шоп на арене будет работать ежедневно. Любопытно, что вместе с атрибутикой «Шахтера» там можно будет найти и сувенирку «Металлиста».

ПРОГНОЗЫ

Букмекеры определились с фаворитом

Если перед первым поединком 1/16 финала Лиги Европы букмекеры с фаворитом определиться не смогли, то теперь мнение поменяли и больше расположены к украинскому клубу. На победу «горняков» выставлен коэффициент 1,61, на успех гостей из Виго - 5,50. Ставки на ничью принимают с коэффициентом 3,80.

Логично, что и в выходе украинского клуба в 1/8 финала турнира профессиональные спорщики практически не сомневаются - ставки на это принимают с коэффициентом 1,08. На проход «Сельты» - 7,00.

СМОТРИ ПО ЯЩИКУ

Прямую трансляцию из Харькова ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» (Донецк, Украина) - «Сельта» (Виго, Испания) смотрите в четверг, 23 февраля, на каналах «Украина» и «Футбол 1». Начало игры - в 22.05.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Сельту» поддержат всего двадцать фанатов

Испанские футболисты радуются, что в Харькове не так холодно, как они ожидали.

Футболистов испанской «Сельты» ожидает довольно утомительная дорога в Украину. Виго и Харьков разделяют около 4 тысяч километров. В среду, 22 февраля, «кельты» отправятся на матч чартерным рейсом, вылетев в 8 утра по местному времени, а прибудут в харьковский аэропорт в 14.00 по украинскому времени. Таким образом, перелет займет 5 часов.

Масштабной группы поддержки у гостей не будет. По сообщениям местных СМИ, в Украину отправится двадцатка самых преданных поклонников.

А футболисты «Сельты» тем временем радуются, что в Украине в эти дни нет лютых морозов, которыми их пугала испанская пресса. В день матча в Харькове ожидается 0…+4 градуса.

- Я не думаю, что холод может стать ключевым фактором в этой игре. Погодные условия можно назвать терпимыми, - заявил защитник «Сельты» Андреу Фонтас. - Это проблема скорее для тех, кто окажется на скамейке запасных. На поле, в движении, этот момент отойдет на второй план.

В целом «кельты», несмотря на домашнее поражение от «Шахтера» (0:1), настроены весьма оптимистично.

- Мы знаем, что нам противостоит большой противник, но мы убеждены в том, что сможем забить в выездном матче и добиться итоговой победы, - заявил Фонтас. - Я не думаю, что «Шахтер» превосходит нас хоть в одном из компонентов. Конечно, игра будет отличаться, «Шахтер» будет играть в более атакующий футбол, поскольку проводит матч дома. Но мы постараемся сдержать их натиск и поймать на контратаках.

Накануне выезда в Украину «Сельта», которая идет на 9-м месте в турнирной таблице Ла Лиги, разгромила аутсайдера чемпионата Испании - «Осасуну» (3:0).