Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Шахтер в Харькове: ажиотажа нет, но билеты раскупили

На матч Лиги Европы в продаже остается около 8 тысяч билетов

  • 22.02.2017 10:31
  • 260 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер

Для переселенцев - скидки

В четверг, 23 февраля, донецкий «Шахтер» проведет в Харькове ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против испанской «Сельты». Матч примет стадион «Металлист». Билеты в продажу поступили еще 31 января и раскупаются весьма неплохо.

Хотя особого ажиотажа у касс стадиона нет: возле крохотных окошек, когда мы туда подошли, было лишь по несколько фанатов. Во многом это объясняется тем, что «тикеты» на игру можно приобрести и в интернете, а еще и в нескольких точках по всему городу.

Девушки-кассиры любезно консультируют: выбор билетов в разные сектора, несмотря на то что игра на носу, есть. Минимальная цена вопроса - 100 гривен, уже намного меньше выбор мест по 120 грн., а вот самые дешевые, по 50 гривен, разлетелись быстро.

- Сколько продали, точно сказать не могу, билеты расходятся. Если вы переселенка из Донбасса, скидку в 20% сделаем при предъявлении справки или паспорта, - щебечет кассир.

Судя по данным билетных интернет-порталов, под конец вторника нераспроданными оставались около 8 тысяч билетов. ОСК «Металлист», напомним, вмещает около 38 тысяч зрителей.

Харьковчанин Вадим в кассы забежал перед работой, рассказывает, что покупал подарок на день рождения коллеге.

- Буду сегодня поздравлять парой билетов, как по мне, прекрасный подарок, сам бы не отказался от такого! - смеется мужчина. - Болеть будем за «Шахтер», на футбол пойдем большой компанией, думаю, игра будет зрелищной.

Вывезли тонны снега

Парочка молодых людей отходит от касс и с увлечением рассматривает билеты. Девушка говорит, что болеть будут за «Шахтер».

- Испанских болельщиков в город, наверное, приедет немного, но, смотрите, у стадиона развесили украинские флаги, так что Харьков встречает и «Шахтер», и «Сельту» с одинаковым месседжем: здесь люди за мир. Много разговоров в последнее время было нехороших, хочется, чтобы в спорте не было политики, - считает Вика.

На самом стадионе работа кипит даже поздним вечером. Подкинули забот при подготовке погодные условия - пришлось вывезти со стадиона не одну тонну снега.

- К матчу все успеем. За футбольным полем стадиона «Металлист» следит агрономия «Шахтера», но с поддержкой наших агрономов все будет на высшем уровне, - заверил директор ОСК «Металлист» Роман Пец.

Кстати, из Львова в Харьков переехали не только технические службы клуба, но и фан-магазин. Клубный шоп на арене будет работать ежедневно. Любопытно, что вместе с атрибутикой «Шахтера» там можно будет найти и сувенирку «Металлиста».

ПРОГНОЗЫ

Букмекеры определились с фаворитом

Если перед первым поединком 1/16 финала Лиги Европы букмекеры с фаворитом определиться не смогли, то теперь мнение поменяли и больше расположены к украинскому клубу. На победу «горняков» выставлен коэффициент 1,61, на успех гостей из Виго - 5,50. Ставки на ничью принимают с коэффициентом 3,80.

Логично, что и в выходе украинского клуба в 1/8 финала турнира профессиональные спорщики практически не сомневаются - ставки на это принимают с коэффициентом 1,08. На проход «Сельты» - 7,00.

СМОТРИ ПО ЯЩИКУ

Прямую трансляцию из Харькова ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» (Донецк, Украина) - «Сельта» (Виго, Испания) смотрите в четверг, 23 февраля, на каналах «Украина» и «Футбол 1». Начало игры - в 22.05.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Сельту» поддержат всего двадцать фанатов

Испанские футболисты радуются, что в Харькове не так холодно, как они ожидали.

Футболистов испанской «Сельты» ожидает довольно утомительная дорога в Украину. Виго и Харьков разделяют около 4 тысяч километров. В среду, 22 февраля, «кельты» отправятся на матч чартерным рейсом, вылетев в 8 утра по местному времени, а прибудут в харьковский аэропорт в 14.00 по украинскому времени. Таким образом, перелет займет 5 часов.

Масштабной группы поддержки у гостей не будет. По сообщениям местных СМИ, в Украину отправится двадцатка самых преданных поклонников.

А футболисты «Сельты» тем временем радуются, что в Украине в эти дни нет лютых морозов, которыми их пугала испанская пресса. В день матча в Харькове ожидается 0…+4 градуса.

- Я не думаю, что холод может стать ключевым фактором в этой игре. Погодные условия можно назвать терпимыми, - заявил защитник «Сельты» Андреу Фонтас. - Это проблема скорее для тех, кто окажется на скамейке запасных. На поле, в движении, этот момент отойдет на второй план.

В целом «кельты», несмотря на домашнее поражение от «Шахтера» (0:1), настроены весьма оптимистично.

- Мы знаем, что нам противостоит большой противник, но мы убеждены в том, что сможем забить в выездном матче и добиться итоговой победы, - заявил Фонтас. - Я не думаю, что «Шахтер» превосходит нас хоть в одном из компонентов. Конечно, игра будет отличаться, «Шахтер» будет играть в более атакующий футбол, поскольку проводит матч дома. Но мы постараемся сдержать их натиск и поймать на контратаках.

Накануне выезда в Украину «Сельта», которая идет на 9-м месте в турнирной таблице Ла Лиги, разгромила аутсайдера чемпионата Испании - «Осасуну» (3:0).

Источник — Комсомольская правда

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.