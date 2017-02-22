Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ГЛАДКИЙ: «Еще вчера тренировался с первой командой, а сегодня...»

Нападающий «Динамо» – о своем положении в киевском клубе

  • 22.02.2017 10:16
  • 628 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Александр Гладкий
© ФК Динамо Киев. Александр Гладкий

Форвард «Динамо» Александр Гладкий прокомментировал свой перевод в дублирующий состав киевского клуба.

- Саша, много информации о вас в новостях…
- Не говорите, я сам в шоке (смеется). Но буду честен – ничего комментировать не могу. Пока что. Возможно, комментарии будут в конце недели.

- Все же – вы в дубле или в первой команде?
- Я – футболист «Динамо» (Киев).

- Но вы сейчас с первой командой тренируетесь?
- Сейчас я еду домой, к детям.

- А вчера?
- А вот вчера еще тренировался с первой. Сегодня же... Повторюсь, сейчас я еду к детям, хочу побыть с ними, тем более они болеют. Еду лечить детей.

Источник — Сегодня Спорт

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Mr.K
    online
      Mr.K, 22.02.2017 10:27
    0
    Странно, что вообще не на пилораме тренируется.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.