ГЛАДКИЙ: «Еще вчера тренировался с первой командой, а сегодня...»

Форвард «Динамо» Александр Гладкий прокомментировал свой перевод в дублирующий состав киевского клуба.
- Саша, много информации о вас в новостях…
- Не говорите, я сам в шоке (смеется). Но буду честен – ничего комментировать не могу. Пока что. Возможно, комментарии будут в конце недели.
- Все же – вы в дубле или в первой команде?
- Я – футболист «Динамо» (Киев).
- Но вы сейчас с первой командой тренируетесь?
- Сейчас я еду домой, к детям.
- А вчера?
- А вот вчера еще тренировался с первой. Сегодня же... Повторюсь, сейчас я еду к детям, хочу побыть с ними, тем более они болеют. Еду лечить детей.
Источник — Сегодня Спорт
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