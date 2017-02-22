ГЛАДКИЙ: «Еще вчера тренировался с первой командой, а сегодня...»

Да, хорошая игра, хоть и запорола мне експресс...ставил на Х2

Дублировать нельзя каналы. А как известно петушки Лионенко и Пенисов уже давно своим бдсмом радую...

Еще бы по радио транслировали в место тв!

Я тебе скажу как человек, который практически не смотрит ТВ. Мне достаточно посмотреть матч ЛЧ н...