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Сергей СИМИНИН: «Не вижу смысла подавать в суд на Ворсклу»

Новичок «Александрии» - о полтавских долгах и впечатлениях от работы с «горожанами»

  • 22.02.2017 09:55
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footboom.com, Сергей Симинин
© footboom.com, Сергей Симинин

В понедельник опытный экс-защитник «Ворсклы» подписал контракт с «Александрией» и получил экипировку с привычным третьим номером, а вчера - ответил на вопросы «СЭ».

- К «Александрии» вы присоединились фактически за неделю до возобновления чемпионата. Чем занимались до этого?
- Был дома в Луцке. Но не «сидел на пирожках» - тренировался, поддерживал форму как самостоятельно, так и с местными любительскими командами. Вместе с тем рассматривал варианты продолжения карьеры.

- Их было много?
- Хватало. Однако они не подходили ни мне, ни моей семье. В частности, предлагали поиграть в Казахстане, Узбекистане. Но когда озвучивали условия, интерес пропадал мгновенно. Ради предложенной зарплаты не стоило ехать за тридевять земель.

- Что помешало стать игроком каменской «Стали»?
- Не хотелось бы обсуждать эту тему. Скажу просто: не срослось…

- Как оцените свое нынешнее физическое состояние?
- Это не мне нужно делать, а главному тренеру. Ведь мое мнение может быть субъективным. Вот начнутся игры - тогда все и станет ясно.

- Каким было ваше расставание с «Ворсклой»?
- Нормальным. Пожали друг другу руки, а потом еще и созвонились с главным тренером. Василий Сачко поблагодарил за проведенное в команде время и пожелал удачи. Это было еще до Нового года. С руководством клуба общались и позднее, уже после праздников. В общем, расстались, сохранив нормальные отношения.

- Полтавский клуб с вами рассчитался?
- Нет, прежний долг остался.

- И много вам задолжали?
- За десять месяцев. Правда, в клубе пытаются этот долг постепенно погашать, отдавая деньги частями.

- Когда это было в последний раз?
- В январе.

- Подавать на полтавский клуб в суд не намерены?
- Не вижу смысла.

- А между тем теперь уже бывший ваш одноклубник Олег Голодюк намерен получить причитающиеся деньги благодаря судебным инстанциям…
- У каждого свое мнение. Лично я буду ждать погашения долга без юридических разборок. Подать в суд никогда не поздно.

- Кто позвал вас в «Александрию»?
- Созвонились с Богданычем (наставником команды Владимиром Шараном. - Прим. В.К.). В это время команда как раз была на втором турецком сборе.

- Впечатление о команде Шарана вы наверняка сформировали задолго до перехода в ее штат. Каково оно?
- Об «Александрии» весеннего образца пока ничего не могу сказать, ведь в ее расположении я появился лишь накануне. Но по прошлой осени эта команда заслуживает добрых слов. Против «Александрии» всегда было тяжело играть, она отличается настойчивостью и бойцовскими качествами, способна дать бой даже «Динамо» и «Шахтеру». Неслучайно александрийцы не первый год занимают высокие места.

- После областных центров - Луганска, Луцка и Полтавы, где вы провели не один год, масштабы Александрии вас не смущают?
- Я ведь в Александрию не развлекаться приехал, а играть. В этом городе все нормально живут, а я ничем от других не отличаюсь.

- По иронии судьбы, в ближайшем матче «Александрия» встретится с вашим бывшим клубом - «Волынью». Этот матч наверняка станет для вас особенным хотя бы потому, что представится возможность повидаться с бывшими одноклубниками и тренером Виталием Кварцяным?
- (Смеется). Лишь отчасти. Да, это моя бывшая команда, в которой провел шесть с половиной сезонов. В остальном же эта игра ничем не будет отличаться от других…

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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