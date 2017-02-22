Сергей СИМИНИН: «Не вижу смысла подавать в суд на Ворсклу»

В понедельник опытный экс-защитник «Ворсклы» подписал контракт с «Александрией» и получил экипировку с привычным третьим номером, а вчера - ответил на вопросы «СЭ».



- К «Александрии» вы присоединились фактически за неделю до возобновления чемпионата. Чем занимались до этого?

- Был дома в Луцке. Но не «сидел на пирожках» - тренировался, поддерживал форму как самостоятельно, так и с местными любительскими командами. Вместе с тем рассматривал варианты продолжения карьеры.



- Их было много?

- Хватало. Однако они не подходили ни мне, ни моей семье. В частности, предлагали поиграть в Казахстане, Узбекистане. Но когда озвучивали условия, интерес пропадал мгновенно. Ради предложенной зарплаты не стоило ехать за тридевять земель.



- Что помешало стать игроком каменской «Стали»?

- Не хотелось бы обсуждать эту тему. Скажу просто: не срослось…



- Как оцените свое нынешнее физическое состояние?

- Это не мне нужно делать, а главному тренеру. Ведь мое мнение может быть субъективным. Вот начнутся игры - тогда все и станет ясно.



- Каким было ваше расставание с «Ворсклой»?

- Нормальным. Пожали друг другу руки, а потом еще и созвонились с главным тренером. Василий Сачко поблагодарил за проведенное в команде время и пожелал удачи. Это было еще до Нового года. С руководством клуба общались и позднее, уже после праздников. В общем, расстались, сохранив нормальные отношения.



- Полтавский клуб с вами рассчитался?

- Нет, прежний долг остался.



- И много вам задолжали?

- За десять месяцев. Правда, в клубе пытаются этот долг постепенно погашать, отдавая деньги частями.



- Когда это было в последний раз?

- В январе.



- Подавать на полтавский клуб в суд не намерены?

- Не вижу смысла.



- А между тем теперь уже бывший ваш одноклубник Олег Голодюк намерен получить причитающиеся деньги благодаря судебным инстанциям…

- У каждого свое мнение. Лично я буду ждать погашения долга без юридических разборок. Подать в суд никогда не поздно.



- Кто позвал вас в «Александрию»?

- Созвонились с Богданычем (наставником команды Владимиром Шараном. - Прим. В.К.). В это время команда как раз была на втором турецком сборе.



- Впечатление о команде Шарана вы наверняка сформировали задолго до перехода в ее штат. Каково оно?

- Об «Александрии» весеннего образца пока ничего не могу сказать, ведь в ее расположении я появился лишь накануне. Но по прошлой осени эта команда заслуживает добрых слов. Против «Александрии» всегда было тяжело играть, она отличается настойчивостью и бойцовскими качествами, способна дать бой даже «Динамо» и «Шахтеру». Неслучайно александрийцы не первый год занимают высокие места.



- После областных центров - Луганска, Луцка и Полтавы, где вы провели не один год, масштабы Александрии вас не смущают?

- Я ведь в Александрию не развлекаться приехал, а играть. В этом городе все нормально живут, а я ничем от других не отличаюсь.



- По иронии судьбы, в ближайшем матче «Александрия» встретится с вашим бывшим клубом - «Волынью». Этот матч наверняка станет для вас особенным хотя бы потому, что представится возможность повидаться с бывшими одноклубниками и тренером Виталием Кварцяным?

- (Смеется). Лишь отчасти. Да, это моя бывшая команда, в которой провел шесть с половиной сезонов. В остальном же эта игра ничем не будет отличаться от других…