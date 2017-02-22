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Аякс U-19 — Динамо U-19 - 3:0. Видеообзор матча

Киевляне крупно проиграли в плей-офф Юношеской лиги

  • 22.02.2017 09:36
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Аякс U-19 — Динамо U-19 - 3:0. Видеообзор матча

К вашему вниманию видеообзор матча Юношеской лиги УЕФА «Аякс» - «Динамо».

«Аякс» (U-19) – «Динамо» (U-19) 3:0
Голы: Сирхейс, 11, 87, Де Вит, 62

«Динамо» (U-19): Маханьков, Тымчик, Дубинчак, Попов, Миколенко (Петрусенко, 87), Алибеков, Шапаренко (Булеца, 80), Смирный, Леднев, Русин, Янаков (Цитаишвили, 67)

Источник — Sport.ua

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