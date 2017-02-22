К вашему вниманию видеообзор матча Юношеской лиги УЕФА «Аякс» - «Динамо».
«Аякс» (U-19) – «Динамо» (U-19) 3:0
Голы: Сирхейс, 11, 87, Де Вит, 62
«Динамо» (U-19): Маханьков, Тымчик, Дубинчак, Попов, Миколенко (Петрусенко, 87), Алибеков, Шапаренко (Булеца, 80), Смирный, Леднев, Русин, Янаков (Цитаишвили, 67)
Источник — Sport.ua
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