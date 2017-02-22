Бавария: Рибери и Боатенг вернулись в строй

Во вторник на Зэбенерштрассе было людно - с одной стороны, потому что тренировка «баварцев» проходила при открытых дверях, с другой, потому что немецкий Рекордмайстер пополнился двумя игроками.
Жером Боатенг и Франк Рибери провели часть тренировки вместе с командой, затем дуэт продолжил работать по индивидуальной программе. Арьен Роббен занимался в тренировочном центре.
Источник — ФК Бавария
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