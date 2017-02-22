Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Мы должны быть смелыми в матче с Порту»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри – о предстоящем матче против «Порту»:

«О недооценке соперника не может быть и речи. Мы видели, что произошло с «Ромой» [которая уступила «Порту» в раунде плей-офф]. «Порту» - одна из тех команд, которые никогда не сдаются, поэтому нам будет сложно. У них есть игроки с отличной техникой и богатым международным опытом, они сильны коллективом.

Мы должны быть смелыми, но не забывать об осторожности. Нужно постараться забить первыми. Знаем, что если забьем на поле соперника, получим отличный шанс пройти дальше. Наступает решающая фаза сезона: борьба в Лиге чемпионов, ключевые этапы в чемпионате и Кубке Италии. Это нормально, что на данном отрезке сезона существует напряжение.

Завтра Леонардо Бонуччи останется на трибунах. Это правильное решение с точки зрения уважения клуба и болельщиков. Лео понимает ситуацию, он умный человек и важный игрок для «Ювентуса».