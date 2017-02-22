Албания не планирует играть с Украиной 28 марта

Сборная Албании не собирается играть спарринг с командой Украины.
Федерация балканской команды опубликовала список спаррингов на ближайшее время и на 28 марта, планируемая дата игры с Украиной, у албанцев числится поединок против Боснии и Герцеговины.
Напомним, 24 марта сборная Украины сыграет против команды Хорватии в отборе на ЧМ-2018.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.