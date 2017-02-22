Албания не планирует играть с Украиной 28 марта

Сборная Албании не собирается играть спарринг с командой Украины.

Федерация балканской команды опубликовала список спаррингов на ближайшее время и на 28 марта, планируемая дата игры с Украиной, у албанцев числится поединок против Боснии и Герцеговины.

Напомним, 24 марта сборная Украины сыграет против команды Хорватии в отборе на ЧМ-2018.