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Нуну САНТУ: «Порту готов сражаться с самыми могучими соперниками»

Тренер «Порту» - о предстоящем матче против «Ювентуса»

  • 22.02.2017 09:12
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Главный тренер «Порту» Нуну Эшпириту Санту поделился ожиданиями от матча с «Ювентусом»:

«Мы готовы, мотивация зашкаливает. Нас всех ждет великий матч двух команд, которые входят в число 16 сильнейших в Европе. Увидите, «Порту» готов сражаться с самыми могучими соперниками.

Знаем, что трибуны «Драгау» будут забиты преданными болельщиками. Мы хотим уловить их энергию и заразить ей всю команду. Понимаем, что нельзя допускать недооценку соперника, и не должны считать себя лучше других. Мы уважаем оппонента, знаем его силу, поэтому готовимся показать все на что способны».

Источник — УЕФА

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