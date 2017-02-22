Полтава обыграла Нефтяник в спарринге

ФК «ПОЛТАВА» (Полтава) – «НАФТОВИК-УКРНАФТА» - 3:1 (2:1)
21.02.2017р. 1700 с. Копили, УТБ ФК «Полтава»
«НАФТОВИК-УКРНАФТА» (перший тайм): Юрчук, Логінов, Бояринцев, Передистий, Лозовий, Піднебенной, Г. Пасіч, Є. Пасіч, Білик та гравці які перебувають на перегляді.
«НАФТОВИК-УКРНАФТА» (другий тайм): Чеботарьов (Данкович), Циколія, Власюк, Зайчук, Лапін, Черній, Герт, Антюх, Войцеховський, Сондей та гравець який перебуває на перегляді.
Голи: Трояновский 23 (пен), Нехтій 33 (пен), Дегтярьов 73 - Передистий
Источник — ФК Нефтяник-Укрнефть
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