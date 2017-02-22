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Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Селезнева в Турции скоро сделают султаном»

Футбольный эксперт – о выступлении украинцев в зарубежных чемпионатах

  • 22.02.2017 08:46
  • 906 просмотров
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twitter.com/elevchenko
© twitter.com/elevchenko

Экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко дал оценку нашим футболистам, выступающим за рубежом.

— Вначале об украинцах, выступающих в странах Бенилюкса, — они особенно у Евгения Левченко должны быть на слуху. Почему в последнее время мы редко видим в стартовом составе ПСВ Александра Зинченко?
— Мне очень обидно, что Саша мало играет. Сейчас он проводит больше времени в молодежной команде ПСВ. У него был период, когда он был травмирован, но сейчас восстановился. В последнем поединке Эредивизии ПСВ против НЕКа, Александр вышел на замену, отыграл 25 минут и проявил себя весьма неплохо. Но все же это не то, чего нам бы хотелось. ПСВ брал Зинченко как талантливого футболиста, который должен играть в основном составе.

Сейчас Александру предстоит выдержать очень серьезную конкуренцию с ван Гинкелом и Рамселаром, которыми Филлип Коку очень доволен — команда с ними выступает хорошо. Если говорить о ван Гинкеле, то он вернулся в коллектив зимой из Челси. Этот игрок провел в ПСВ и вторую часть прошлого сезона и во многом вытянул команду на своих плечах. Не удивительно, что тренер отдает ему предпочтение.

Саша Зинченко является одной из главных надежд сборной Украины, и очень важно, чтобы он справился с этим вызовом. Зная его характер, надеюсь, у него хватит терпения. Если же нет — нужно будет летом искать новую команду.

— В чемпионате Бельгии выступают сразу несколько наших легионеров. Судя по матчам в 2017 году, лучше всего дела идут у Малиновского в Генке...
— За Русланом я слежу очень пристально, о нем прекрасные отзывы, в частности, и от многих моих знакомых — футбольных людей в Голландии и Бельгии. Малиновский показывает качественный футбол и забивает голы. Хотя еще несколько месяцев назад у него была сложная травма, но мы видим, что он восстановился. Есть вера в то, что его успехи не останутся незамеченными и тренерами национальной сборной...

— В первой части сезона в Бельгии постоянно были на слуху Роман Безус и Сергей Болбат, однако сейчас уже выход на замену бывает для них событием. Почему изменилось к ним отношение?
— Тренеры не чувствуют в них стабильности, которую всегда ожидают от легионеров. К сожалению, очень часто первые месяцы в новом чемпионате футболист проводит на кураже, а потом этот запал теряется. Так в какой-то степени получилось с Романом и Сергеем. Но я знаю, что оба игрока обладают сильными качествами, способны показывать креативный футбол. Будем надеяться, что они скоро напомнят о себе. То же самое относится и к Лучкевичу, который перешел в Стандарт. Пока в Бельгии среди всех ребят стабильно показывает себя только Малиновский, и это несколько напрягает.

— Перенесемся на юг, в Турцию. У Александра Караваева все прекрасно начиналось в Фенербахче — он забивал на сборах и выходил в составе команды в январе. Но два последних февральских матча пропустил...
— Дик Адвокат сказал в интервью, что Караваев не набрал форму. Такое высказывание для меня очень странно, потому что в самом начале года турецкая пресса очень хвалила Караваева. Человек не может так внезапно растерять форму. Хотя в то же время, Фенербахче, конечно же — топ-клуб, где требования к футболистам высокие. Хотя не верю, что Александр не «режимит» или не старается на тренировках.

— В Турции можно порадоваться за Селезнева, который оправдывает доверие в Карабюкспоре и исправно забивает. В Греции отличные показатели у Шахова (ПАОК). Андрей Шевченко может сделать на них ставку в марте?
— Конечно, для наставника национальной команды это означает меньшую головную боль, ведь эти исполнители регулярно получают игровую практику, находятся в тонусе. Рад за Селезнева — у него был непростой период в прошлом году. Но сейчас Женя вновь доказывает свою полезность — даже полумомент он всегда может превратить в гол, недавно отметился забитым мячом в ворота Бешикташа. Думаю, Селю в Турции скоро сделают султаном (улыбается). Учитывая дефицит нападающих в сборной Украины, надеюсь, он подойдет в оптимальных кондициях к поединку с хорватами.

Что касается Шахова, то из всех наших легионеров, мне кажется, он наиболее стабилен. Женя — игрок, задающий в игре темп, увеличивающий вариативность действий. В полузащите Андрею Шевченко такие бойцы особенно нужны. И, я надеюсь, Шахов будет очень полезен «сине-желтым» в марте.

Источник — zbirna.com

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