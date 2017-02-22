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Судейские назначения на 19-й тур Лиги Пари-Матч

В субботу возобновится чемпионат Украины по футболу

  • 22.02.2017 08:35
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Судейские назначения на 19-й тур Лиги Пари-Матч

Стали известны имена арбитров, которые будут работать на матчах 19-го тура Лиги Пари-Матч.

25 февраля

«Заря» - «Динамо» 14.00.
Запорожье. «Славутич-Арена»

Главный арбитр: Константин Труханов (Харьков)
Ассистенты: Александр Войтюк, Владимир Высоцкий (Запорожье)
Четвертый арбитр: Александр Дердо (Черноморск)
Судейский наблюдатель: Виталий Годулян (Одесса)

«Олимпик» - «Сталь 14.00.
Львов. «Арена Львов» 

Главный арбитр: Ярослав Козык
Ассистенты: Николай Левко (Черновцы), Андрей Мотыка (Тернополь)
Четвертый арбитр: Юрий Грисьо (Львов)
Судейский наблюдатель: Андрей Шандор (Львов)

«Александрия» - «Волынь» 17.00.
Александрия. «Ника» 

Главный арбитр: Николай Кривоносов (Киев)
Ассистенты: Сергей Приступа (Киев), Евгений Петраков (Киев)
Четвертый арбитр: Евгений Арановский (Киев)
Судейский наблюдатель: Игорь Покидько (Полтава)

26 февраля

«Зирка» - «Днепр» 14.00.
Кропивницкий. «Зирка» 

Главный арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
Ассистенты: Владимир Володин (Херсон), Максим Чертоляс (Херсон)
Четвертый арбитр: Александр Головков (Луганская обл.)
Судейский наблюдатель: Игорь Хиблин (Хмельницкий)

«Черноморец» - «Карпаты» 14.00.
Одесса. «Черноморец»

Главный арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)
Ассистенты: Олег Плужник (Харьков), Александр Холодинский (Харьковская обл.)
Четвертый арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Судейский наблюдатель: Игорь Ярменчук (Киев)

«Шахтёр» - «Ворскла» 17.00.
Харьков. ОСК «Металлист»

Главный арбитр: Дмитрий Кутаков (Киевская обл.)
Ассистенты: Семён Шлончак (Черкассы), Андрей Скрипка (Кропивницкий)
Четвертый арбитр: Юрий Можаровский (Львов)
Судейский наблюдатель: Владимир Петров (Харьков)

Источник — Sport.ua

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