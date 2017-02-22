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Звезда разгромила кипрский клуб в спарринге

Команда из Кропивницкого провела заключительный спарринг на сборах

  • 22.02.2017 08:01
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Звезда разгромила кипрский клуб в спарринге

Заключним товариським матчем кропивницької «Зірки» на навчально-тренувальних зборах на Кіпрі було протистояння з місцевою командою «Карміотісса» з міста Пано Полемідія.

«Карміотісса» (Пано Полемідія, Кіпр) – «Зірка» (Кропивницький) – 0:4 (0:1).
Голи: 0:1, Сітало Артем (10); 0:2, Дришлюк Кирило (65); 0:3, Акименко Олександр (78); 0:4, Збунь Олексій (81).

«Зірка»: 30. Солдатенко Вадим, 8. Лупашко Владислав (к/к) (29. Жуков Микита, 46), 18. Кучеренко Олександр (23. Маткобожик Олександр, 65), б/н. Драченко Максим (27. Дришлюк Кирило, 46), 20. Фатєєв Дмитро, 28. Полегенько Павло (б/н. Медейрос Нейлсон Фернандо, 46), 14. Сітало Артем (10. Есеола Адерінсола Хабіб, 46), 11. Бацула Андрій (б/н. Векляк Євген, 46), 77. Чичиков Олексій (95. Попов Роман, 46), 50. Акименко Олександр, 21. Загальський Ігор (15. Збунь Олексій, 46). В. о. головного тренера: Монарьов Роман.

Источник — ФК Звезда

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