Беньо стал ассистентом тренера в сборной Украины и Целье

Бывший тренер «Карпат» Юрий Беньо на днях получил сразу две должности ассистента тренера.
Сначала стало известно, что Беньо будет работать помощником Владимира Езерского в юношеской сборной Украины U-19, а чуть позже появилась информация, что тренер также будет ассистировать Игорю Йовичевичу в словенском клубе «Целье».
Источник — Sport.ua
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