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Беньо стал ассистентом тренера в сборной Украины и Целье

Экс-тренер «Карпат» получил сразу две должности

  • 22.02.2017 08:00
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Беньо стал ассистентом тренера в сборной Украины и Целье

Бывший тренер «Карпат» Юрий Беньо на днях получил сразу две должности ассистента тренера.

Сначала стало известно, что Беньо будет работать помощником Владимира Езерского в юношеской сборной Украины U-19, а чуть позже появилась информация, что тренер также будет ассистировать Игорю Йовичевичу в словенском клубе «Целье».

Источник — Sport.ua

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