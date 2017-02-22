Ахмед АЛИБЕКОВ: «Мы не показали своей лучшей игры»

Півзахисник «Динамо» (U-19) прокоментував виїзний матч проти амстердамського «Аякса» (0:3) у рамках 1/8 фіналу Юнацької Ліги УЄФА.



- Суперник сьогодні нас повністю переграв. Мало чого нам вдавалося в атаці, та й загалом не вдалося показати свою гру. Результат, напевно, закономірний.



- Показати свою гру не дозволив суперник?

- Так, «Аякс» – гідний суперник. Господарі дуже добре зіграли в обороні, не дозволивши нам нічого створити в атаці – як тільки наш нападник приймав м’яча, відразу грали з ним щільно. Як таких навіть ударів по воротах у нас не було…



- Можливо, це пов’язано з тим, що перший гол визначив подальший розвиток подій?

- Потрібно завжди грати до кінця, адже за рахунку 0:1 гра не завершується. Але сьогодні суперник нас переграв за всіма статтями. Можливо, після першого пропущеного м’яча спіймали певний мандраж, але, повторюся, намагалися грати до останнього, щоправда, результат вийшов не надто вдалим для нас.



- У групі ви традиційно сильно проводили другі тайми. Що сьогодні не склалося?

- Стараємося виходити на кожен тайм, незалежно від того, перший чи другий, однаково сконцентрованими та налаштованими. Сьогодні, напевно, обидва тайми були не найкращими у нашому виконанні. Незручно перед уболівальниками, які дивилися гру, вірили в нас, але ми підвели їх.



- У плей-оф, коли стадія складається з однієї гри, сюрпризів не уникнути – той же ПСЖ, який вважався фаворитом, програв «Зальцбургу» на виїзді із ще більшим рахунком…

- Результати інших команд нам можуть бути цікаві, але, все ж таки, хотілося би виграти самим та пройти якомога далі в Лізі чемпіонів. Тим паче, так добре зіграли у групі, але другий рік поспіль програємо в першому же матчі навиліт.



- Головні проблеми були пов’язані з обороною. Чи можна сказати, що так і не вдалося їх вирішити?

- Усі три м’ячі сьогодні ми пропустили після подач із флангів. Можливо, мало підказували один одному… Але, повторюся, й у атаці нам нічого не вдалося зробити.



- Обрізки, неточні передачі – з чим це було пов’язано?

- Як на мене, це почалося після того, як ми пропустили перший м’яч. Хотілося якомога швидше забити гол у відповідь. Можливо, у цьому наша помилка, якої ми часто припускаємося й у чемпіонаті – занадто біжимо вперед, аби відразу відігратися, хоча, напевно, потрібно більше взяти м’яча під контроль, розіграти атаку до вірного. Довгі передачі нам сьогодні не давалися, а суперник відіграв позаду злагоджено, вигравши всі м’ячі.



- До 60-ї хвилини команда виглядала доволі непогано. Що сталося потім?

- Можливо, сил не вистачило. Хоча готувалися в хороших умовах, другий збір провели в Туреччині, провели хороші спаринги – й усе було нормально. Не знаю навіть, у чому причина.



- Як оціниш стан газону, сам стадіон, атмосферу на трибунах?

- До стану газону нарікань жодних немає. Вболівальники підтримували свою команду, й, звичайно, це тисне, але ми, в принципі, звикли до подібного.



- Що тренер сказав у роздягальні?

- Сказав, що на цьому життя не закінчується, але сьогодні ми не показали своєї найкращої гри.