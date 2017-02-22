Порту - Ювентус. Анонс

Нынешние «Порту» и «Ювентус» - это те команды, которые на данный момент находятся на пике своей формы и стремятся к тому, чтобы не только выиграть национальный чемпионат, но и пройти как можно дальше в турнирной сетке Лиги чемпионов. Однако одному из сегодняшних соперников уже на стадии 1/8 финала придется сложить свое оружие, а первый очный поединок если и не даст нам ответ на этот вопрос, то как минимум определит фаворита этой пары.

«Порту» сложно начинал новый год, однако смог найти свою игру и добыл 6 побед кряду в последних матчах, тем самым догнав в турнирной таблице «Бенфику». На сегодняшний день два клуба разделяет всего одно очко и именно эти команды ведут борьбу за чемпионский титул в Португалии. О преимуществе «Ювентуса» в Серии А, думаю, напоминать нет необходимости. Команда Массимилиано Аллегри накануне добыла свою 29-ю победу кряду в чемпионате на родном стадионе и смогла продлить свой клубный рекорд. Кроме того, у «старой синьоры» есть отличное преимущество в 7 очков над своим ближайшим преследователем «Ромой», поэтому акцент с уверенностью можно делать на Лиге чемпионов, где перед «бянконери» стоят серьезные задачи.

В 2001-м году пути этих команд уже пересекались в розыгрыше Лиги чемпионов и тогда на групповом этапе в Порту команды победителя не определили (0:0), а в ответном матче «старая синьора» взяла уверенные три очка - 3:1. Однако в итоговой таблице преимущество «Юве» не выглядело столь уверенным - первое место в группе с опережением второго «Порту» на одно очко.

Нуну Эшпириту Санту, главный тренер «Порту»: «Мы готовы, мотивация зашкаливает. Нас всех ждет великий матч двух команд, которые входят в число 16 сильнейших в Европе. Увидите, «Порту» готов сражаться с самыми могучими соперниками. Знаем, что трибуны «Драгау» будут забиты преданными болельщиками. Мы хотим уловить их энергию и заразить ей всю команду. Понимаем, что нельзя допускать недооценку соперника, и не должны считать себя лучше других. Мы уважаем оппонента, знаем его силу, поэтому готовимся показать все на что способны».

Массимилиано Аллегри, главный тренер «Ювентуса»: «О недооценке соперника не может быть и речи. Мы видели, что произошло с «Ромой», которая уступила «Порту» в раунде плей-офф. «Порту» - одна из тех команд, которые никогда не сдаются, поэтому нам будет сложно. У них есть игроки с отличной техникой и богатым международным опытом, они сильны коллективом. Мы должны быть смелыми, но не забывать об осторожности. Нужно постараться забить первыми. Знаем, что если забьем на поле соперника, получим отличный шанс пройти дальше. Наступает решающая фаза сезона: борьба в Лиге чемпионов, ключевые этапы в чемпионате и Кубке Италии. Это нормально, что на данном отрезке сезона существует напряжение».

Максим ГРОЗНЫЙ