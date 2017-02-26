Черноморец – Карпаты. Анонс

Как известно, в числе тех футболистов, которые покинули одесский «Черноморец» зимой, были Евгений Боровик и Артем Филимонов. И надо же так сложиться календарю, что первый матч за свой новый клуб, а это «Карпаты», оба футболиста могут провести против своего бывшего клуба – вот вам и изюминка одного из двух дневных матчей воскресенья, которые пройдут в рамках 19-го тура чемпионата Премьер-лиги.

Боровик и Филимонов были в числе тех футболистов, без которых сложно было представить одесскую команду в нынешнем сезоне. Это были настоящие лидеры «Черноморца», как, впрочем, и Владислав Калитвинцев, который из аренды в Одессе на оставшуюся часть сезона отправился в аренду в луганскую «Зарю». Кто же на новенького? Ответ на это вопрос был на этой неделе, когда было объявлено, что «моряками» стали Ризван Аблитаров, Александр Машнин, голкипер Сергей Смородин, а также Артур Карноза. Имена первых трех футболистов мало что скажут любителям футбола, а вот Карнозу представлять вряд ли есть смысл, разве что в тему предстоящей игры отметить, что последней его командой были… «Карпаты». Еще же одним новичком «Черноморца» чуть ранее стал бразильский форвард Джордже Элиас Дос Сантос, или просто Элиас, который был взят в аренду у одного из австрийских клубов второго дивизиона.

Бразилец уже наигрывался Александром Бабичем в контрольных матчах, и его результативная помощь очень нужна «Черноморцу» в ближайшее время. Одесситы не смогли обеспечить себя позитивным настроением перед отпуском, проиграв в боевом матче «Александрии», что дало шанс «Ворскле» обойти «моряков», чем она и воспользовалась, на зимний перерыв вытеснив команду Бабича из первой шестерки, где она пребывала достаточно длительное время. «Мы мечтаем быть среди шести лучших коллективов страны. Верю, что у нас это получится», – это слова наставника «моряков», которые его подопечным нужно подкреплять делом, причем, не откладывая на потом, а уже с сегодняшнего матча.

Базу для решения этой задачи «Черноморец» закладывал на заключительном сборе в Турции, где тренировочные занятия сочетались с играми. 17 февраля одесситы вернулись домой, а уже непосредственная подготовка к игре с «Карпатами» пошла на родной базе в Совиньоне.

Берег турецкий стал местом дислокации и львовских «Карпат», которые ударными темпами готовились к возобновлению чемпионата. Почти десяток контрольных матчей провели подопечные Олега Дулуба, что вполне резонно, ведь «Карпаты» очень активно поработали в трансферный период. Помимо Боровика и Филимонова, цвета львовского клуба будут теперь защищать Алексей Дитятьев, Виктор Хомченко, Николай Матвиенко, аргентинец с футбольной фамилией Кристиан Пас, и вернувшийся из аренды в «Вильярреале» Алексей Гуцуляк. Что же до потерь команды, то тут достаточно назвать одну – это переход Густаво Бланко-Лещука в «Шахтер», ставший главным трансфером всего зимнего межсезонья.

Никаких пространных комментариев относительного того, какие задачи будут стоять перед «Карпатами» в ближайших матчах, от тренерского штаба не прозвучало, но это и излишне, достаточно посмотреть на турнирную таблицу. Первостепенная – уйти с последнего места, а с учетом того, что после выезда в Одессу «Карпатам» предстоит сыграть дома с «Александрией» и «Волынью», и в гостях с «Днепром», то львовянам вполне реально замахнуться и на место в десятке.

Матч первого круга принес маловыразительную нулевую ничью, в игре, в которой «Карпаты» и «Черноморец» за 90 минут смогли лишь по разу пробить в створ ворот. А, кроме того, ничья прервала серию львовян из четырех поражений, а у одесситов, наоборот – из четырех побед.

Харьковский арбитр Анатолий Абдула отработает на матче в Одессе, который будет для него 83-м в Премьер-лиге. У «Черноморца» с Абдулой положительный баланс – в семи играх 5 побед и 2 поражения, мячи 8:4. «Карпаты» же при арбитраже Абдулы провели 18 (!) матчей, из которых выиграли 5, 3 свели вничью и в 10-ти проиграли, мячи 15:24.

Ростислав ОРЕХОВ

Ориентировочные составы:

«Черноморец»: Каневцев, Азацкий, Мартыненко, Люлька, Каплиенко, Смирнов, Андриевский, Кабаев, Коркишко, Ковалец, Элиас

«Карпаты»: Боровик, Зубейко, Нестеров, Дитятьев, Мирошниченко, Филимонов, Клец, Завийский, Худобяк, Ксенз, Гуцуляк

Дисквалификация: Данченко, Хобленко (оба – «Черноморец»)

Котировки букмекеров:

Олимп: 2,21 – 3,26 – 2,73

Марафон: 2,30 – 3,30 – 3,30

Bwin: 2,10 – 3,20 – 3,25